Générateur de Marque IA : Lancez Votre Marque Instantanément
Créez une identité de marque unique avec notre générateur de marque IA, vous offrant des contrôles de branding pour les logos et les couleurs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo sophistiquée de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant l'art de perfectionner l'identité de marque. Avec des visuels élégants et professionnels et une voix off apaisante mais persuasive générée par la génération de voix off de HeyGen, la vidéo montre comment les utilisateurs peuvent personnaliser des modèles et éléments existants pour créer une présence de marque distinctive. Elle met en avant la flexibilité et le contrôle créatif offerts par les outils d'IA pour affiner l'apparence unique d'une entreprise.
Créez une vidéo lumineuse et conviviale de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels occupés, démontrant la création sans effort de matériaux de branding complets. Avec des visuels étape par étape et des sous-titres clairs fournis par HeyGen, la vidéo montre comment un éditeur facile à utiliser intègre des graphiques pour les réseaux sociaux à partir d'une vaste bibliothèque de médias/stock dans un kit de marque cohérent. Le récit se concentre sur la simplification du processus de conception sans sacrifier la qualité.
Développez une vidéo futuriste de 30 secondes destinée aux startups et aux innovateurs technologiques, mettant en avant le potentiel révolutionnaire de l'IA générative dans le design. Avec des graphismes de pointe et un son net, la vidéo présente un avatar IA introduisant comment des designs uniques générés par l'IA sont produits instantanément. Elle démontre ensuite la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen, montrant comment des fichiers haute résolution sont facilement adaptés pour diverses plateformes, assurant la cohérence et l'innovation de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo IA.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes, en utilisant l'identité unique de votre marque pour stimuler l'engagement et les conversions.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Créez instantanément des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux, assurant une identité de marque cohérente sur tous vos canaux numériques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il la création d'une identité de marque forte à travers la vidéo ?
HeyGen renforce votre identité de marque en vous permettant d'intégrer votre logo unique et vos couleurs de marque préférées directement dans des vidéos générées par l'IA de haute qualité grâce à des contrôles de branding robustes. Cela garantit une cohérence visuelle sur l'ensemble de votre contenu vidéo.
HeyGen peut-il aider les entrepreneurs et les créateurs de contenu avec des matériaux de marketing ?
Oui, HeyGen permet aux entrepreneurs et aux créateurs de contenu de produire rapidement des matériaux de marketing vidéo engageants en utilisant des avatars IA et des capacités de texte-à-vidéo. Profitez d'une variété de modèles et d'une bibliothèque de médias pour créer des graphiques percutants pour les réseaux sociaux et du contenu promotionnel pour votre marque.
Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs éléments de branding dans les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding intuitifs qui vous permettent de personnaliser et d'appliquer vos actifs de marque existants, tels que votre logo et vos palettes de couleurs spécifiques, à chaque projet vidéo. Cela garantit que votre production vidéo est constamment alignée avec votre identité de marque établie.
Quel rôle joue l'IA générative dans les solutions de branding vidéo de HeyGen ?
HeyGen utilise l'IA générative pour alimenter des fonctionnalités telles que les avatars IA et le texte-à-vidéo, fournissant une plateforme innovante pour la création de vidéos de marque. Cette plateforme alimentée par l'IA permet la production efficace de contenu vidéo professionnel qui intègre naturellement votre branding, y compris les logos et les couleurs.