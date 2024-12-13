Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les entrepreneurs en herbe, débutant par un propriétaire d'entreprise frustré esquissant des idées, puis passant sans effort à la puissance d'un générateur de marque basé sur l'IA. La vidéo utilise une esthétique propre et moderne avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité avec laquelle un design de logo professionnel est réalisé. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script narre le parcours rapide du concept à une marque complète, soulignant la rapidité et l'efficacité pour les nouvelles entreprises.

Générer une Vidéo