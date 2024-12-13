Générateur de Vidéos de Marque AI : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez le texte en vidéos marketing engageantes instantanément avec notre fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo à partir de script. Boostez votre marque avec du contenu piloté par l'AI.

Créez une vidéo de marque convaincante de 30 secondes en utilisant un générateur de vidéos de marque AI, destinée aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de produire rapidement du contenu marketing sans expérience approfondie en montage vidéo. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, mettant en avant des modèles et des scènes professionnels, accompagné d'une voix off énergique et amicale qui souligne la facilité d'utilisation et l'impact immédiat.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo sophistiquée de 45 secondes démontrant comment les professionnels du marketing peuvent améliorer leur message de marque grâce à une personnalisation avancée avec un avatar AI. Visez une esthétique visuelle moderne et épurée, avec une voix d'avatar AI calme et autoritaire qui articule clairement les valeurs de la marque, séduisant les professionnels à la recherche de présentations numériques percutantes et personnalisées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs cherchant à simplifier des informations complexes en formats engageants. La vidéo doit avoir un flux visuel clair et dynamique, incorporant une génération de voix off précise, rendant les sujets complexes facilement digestibles et visuellement attrayants pour un public apprenant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux gestionnaires de réseaux sociaux qui nécessitent un contenu polyvalent pour plusieurs plateformes. Cette vidéo doit être visuellement dynamique et optimisée pour la visualisation mobile, mettant en avant un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides, accompagnée d'une musique de fond accrocheuse qui capte l'attention rapidement et efficacement sur différents canaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marque AI

Créez facilement des vidéos de marque professionnelles avec des avatars AI et des outils intelligents, transformant votre script en contenu visuel engageant en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels pour lancer instantanément la création de votre vidéo, ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle total.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre contenu souhaité en collant votre script. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo commencera alors à traiter votre récit pour une présentation visuelle.
3
Step 3
Ajoutez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en sélectionnant et en personnalisant un avatar AI pour être le présentateur dans votre vidéo de marque, assurant une présence cohérente et engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Marque
Générez et exportez vos vidéos de marque finalisées dans divers formats, prêtes à être partagées sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Clients Convaincantes

Développez des vidéos AI percutantes pour mettre en avant les témoignages clients et renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque sans effort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les marques ?

HeyGen sert de générateur de vidéos de marque AI intuitif, transformant vos scripts en vidéos engageantes. Il utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, rendant la création de vidéos efficace et accessible pour tous vos projets créatifs.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque robustes, une riche bibliothèque multimédia et divers modèles, garantissant que vos vidéos de marque sont conformes à votre image de marque et atteignent une finition de qualité studio.

Quels types de vidéos puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos, y compris des vidéos marketing convaincantes, du contenu engageant pour les réseaux sociaux, et des avatars numériques avec voix off AI. Son support multilingue vous aide à atteindre facilement un public mondial.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI de premier plan, offrant un ensemble d'outils créatifs qui accélèrent considérablement la production vidéo. Il vous permet de générer des vidéos rapidement tout en maintenant des résultats de qualité studio, améliorant votre stratégie de contenu globale et vos flux de travail.

