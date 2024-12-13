Générateur de récits de marque par IA : Créez Votre Histoire Instantanément

Surmontez le blocage de l'écrivain et créez un récit unique, transformant vos scripts en histoires vidéo captivantes avec le texte à vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les startups, illustrant comment un générateur de récits de marque par IA peut instantanément créer leur histoire de marque unique. Le style visuel doit être optimiste et vibrant, montrant une évolution rapide de la marque, accompagné d'une voix off énergique. Mettez en avant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, démontrant à quel point il est facile de donner vie à un récit captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo rapide de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, en soulignant comment HeyGen réduit considérablement le temps de création de contenu. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des coupes rapides et une voix off énergique, mettant en avant l'efficacité. Présentez les avatars IA de HeyGen pour démontrer des présentations professionnelles sans besoin de tournage traditionnel.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les écrivains en herbe et les créateurs de contenu, abordant le blocage de l'écrivain et le chemin vers un récit unique. Utilisez des visuels créatifs et artistiques avec des transitions fluides et une voix off encourageante accompagnée d'une musique légère et motivante. Mettez en avant la capacité de génération de voix off de HeyGen, prouvant qu'un audio captivant peut élever n'importe quelle histoire.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux agences, démontrant comment créer des récits vidéo convaincants qui renforcent l'identité de la marque. Le style visuel doit être moderne et percutant avec des animations sophistiquées, complété par une voix off persuasive et autoritaire. Mettez en avant la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide et professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Récits de Marque par IA

Créez sans effort une histoire de marque captivante et transformez-la en contenu vidéo dynamique qui résonne avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Récit de Marque
Entrez les détails clés de votre entreprise et de votre public cible. Notre générateur de récits de marque par IA utilise des algorithmes avancés pour produire un premier brouillon unique de l'histoire de votre marque.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Visuel
Choisissez parmi une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement pour représenter visuellement votre récit. Cela aide à clarifier votre message et à l'aligner avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Propulsés par l'IA
Améliorez votre histoire avec des avatars IA réalistes pour délivrer votre message ou générez des voix off réalistes. Cela donne vie à votre histoire de marque, créant des histoires vidéo captivantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Une fois votre vidéo de récit de marque terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur tous vos canaux de création de contenu marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en présentant visuellement les histoires de succès de vos clients, enrichissant votre récit de marque avec des témoignages authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

HeyGen aide-t-il à créer un récit de marque fort ?

Oui, HeyGen sert de générateur de récits de marque par IA, permettant aux entreprises de créer une histoire de marque captivante. Son assistant d'écriture IA aide à affiner votre récit unique, rendant la création de contenu marketing fluide et efficace pour établir des liens avec votre audience.

De quelles manières HeyGen simplifie-t-il la création de contenu marketing ?

HeyGen réduit considérablement le temps de création de contenu en transformant les scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars IA et de voix off. Cela accélère la production de divers contenus marketing, des publications sur les réseaux sociaux aux histoires vidéo captivantes, permettant une génération efficace d'actifs.

HeyGen peut-il soutenir des campagnes marketing et des types de contenu diversifiés ?

Absolument, HeyGen est conçu pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu pour générer une large gamme d'actifs. Il offre des outils de rédaction de scripts robustes, des modèles et des contrôles de marque, permettant la création de contenu visuel personnalisé et à fort impact pour divers projets et campagnes commerciaux.

Comment HeyGen aide-t-il à la rédaction de scripts et à surmonter le blocage de l'écrivain ?

HeyGen inclut un assistant d'écriture IA avancé qui peut aider à générer des premiers brouillons et à surmonter le blocage de l'écrivain pour vos scripts vidéo. Cette fonctionnalité simplifie la phase initiale de création de contenu, vous permettant de vous concentrer sur la création d'histoires vidéo captivantes de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo