Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les startups, illustrant comment un générateur de récits de marque par IA peut instantanément créer leur histoire de marque unique. Le style visuel doit être optimiste et vibrant, montrant une évolution rapide de la marque, accompagné d'une voix off énergique. Mettez en avant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, démontrant à quel point il est facile de donner vie à un récit captivant.

Générer une Vidéo