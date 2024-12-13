Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux éducateurs et aux développeurs de programmes, mettant en avant la puissance d'un générateur d'apprentissage mixte par IA pour révolutionner la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off engageante expliquant comment les éducateurs peuvent générer sans effort des matériaux d'apprentissage diversifiés. Cette vidéo doit démontrer visuellement la facilité de génération de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement un texte en leçons vidéo captivantes.

