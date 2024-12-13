Générateur de Vidéos AI : Créez des Vidéos Époustouflantes Instantanément

Générez rapidement des vidéos professionnelles en utilisant la technologie texte-à-vidéo à partir de script, transformant vos idées en contenu engageant pour n'importe quelle plateforme.

Créez une vidéo d'introduction dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu cherchant à renforcer leur présence en ligne. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec une bande sonore amicale et énergique, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les messages clés de manière dynamique, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit élégante de 45 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits désireux de mettre en avant de nouvelles offres. Imaginez une esthétique visuelle moderne et épurée avec une génération de voix off confiante et persuasive pour guider les spectateurs à travers les fonctionnalités, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour traduire rapidement le contenu marketing en visuels convaincants.
Exemple de Prompt 2
Concevez un mini-documentaire inspirant de 60 secondes pour les conteurs et les créateurs de marques personnelles qui souhaitent partager leur parcours visuellement. La vidéo doit employer un style visuel chaleureux et émouvant, complété par une musique de fond inspirante et une génération de voix off narrative douce, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer une vidéo AI engageante à partir de contenus divers, offrant une touche personnelle unique.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative éducative de 50 secondes pour les éducateurs et les leaders d'opinion visant à simplifier des sujets complexes. Cette vidéo nécessite un design visuel net et professionnel avec des têtes parlantes claires délivrant des informations concises, renforcées par des sous-titres/captions pour l'accessibilité et soutenues par une bande sonore calme et informative, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour une communication claire.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos AI B2C

Créez facilement des vidéos B2C professionnelles avec des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo, adaptées à votre audience et prêtes pour la distribution.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script texte dans le générateur. Notre technologie texte-à-vidéo transformera instantanément vos mots en une base vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur. Vous pouvez personnaliser leur apparence pour correspondre au style de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des médias stock et une génération de voix off professionnelle. Notre plateforme propose des voix diverses pour convenir à votre message.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez
Affinez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs préférées. Enfin, exportez votre vidéo polie dans divers formats d'aspect, prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Développez des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant des expériences clients positives, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme directement vos scripts en vidéos AI captivantes. En utilisant une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo, il élimine le montage vidéo complexe, vous permettant de produire du contenu de haute qualité efficacement.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les têtes parlantes dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour ses avatars AI et têtes parlantes, vous permettant d'adapter les expressions, les tenues et les styles pour correspondre parfaitement à votre vision créative. Cela garantit que vos vidéos AI sont uniques et en accord avec votre marque.

Quelles capacités de voix off HeyGen offre-t-il pour ses projets de vidéos AI ?

HeyGen propose des capacités de voix off robustes, vous permettant de générer une narration au son naturel dans plusieurs langues pour vos projets de vidéos AI. Cette fonctionnalité s'intègre parfaitement à vos scripts, améliorant les flux de production globaux avec un audio professionnel.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos AI pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos AI engageantes optimisées pour les médias sociaux, offrant une variété de modèles et de contrôles de marque. Adaptez facilement votre contenu pour différentes plateformes et maintenez une identité de marque cohérente, rendant vos efforts marketing remarquables.

