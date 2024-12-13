Créez une vidéo marketing captivante de 45 secondes mettant en scène un avatar AI réaliste présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle révolutionnaire. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, doit adopter un style visuel moderne et dynamique, complété par une voix off confiante et professionnelle qui met en avant les avantages du logiciel. Utilisez la fonctionnalité "AI avatars" de HeyGen pour donner vie à cette présentation innovante, montrant comment un créateur de vidéos d'avatar AI peut simplifier la production de contenu.

