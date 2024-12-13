Générateur de Vidéos avec Avatars AI : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez sans effort vos scripts écrits en vidéos dynamiques grâce à une puissante AI de texte en vidéo, économisant temps et ressources.

Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en scène un avatar AI amical expliquant comment améliorer la présence en ligne. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off confiante et claire, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer "le texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir facilement des idées en "contenu pour les réseaux sociaux" sans production complexe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les marketeurs digitaux peuvent créer une "publicité vidéo" dynamique de 45 secondes présentant un nouveau produit, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen et une variété de "modèles et scènes" pour un style visuel moderne et engageant. L'audio doit être entraînant et énergique, facilitant la "création rapide d'avatars AI" avec un "redimensionnement et exportation des formats" fluide pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Les créateurs de contenu et les éducateurs peuvent produire une vidéo explicative informative de 60 secondes en exploitant les "avatars AI" de HeyGen pour transformer des scripts de "générateur de texte en vidéo AI" en récits captivants. Le style visuel doit être accueillant et éducatif, complété par une "génération de voix off" calme et articulée et des "sous-titres/captions" générés automatiquement pour rendre les sujets complexes accessibles, comme donner vie à des "photos parlantes".
Exemple de Prompt 3
Pour les entrepreneurs occupés, créez une vidéo de mise à jour concise de 15 secondes en utilisant les "avatars AI" de HeyGen et le riche "soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour transmettre un message commercial rapide. Le style visuel doit être vibrant et direct, avec une voix claire et percutante, permettant une "création de vidéo AI" efficace même avec un temps et des ressources limités.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos avec Avatars AI

Créez sans effort des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, transformant votre texte en contenu visuel professionnel en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque, donnant vie à votre contenu.
2
Step 2
Rédigez Votre Script Vidéo
Collez votre script dans la plateforme. Notre fonctionnalité de script en vidéo transformera ensuite vos mots en dialogue parlé engageant pour l'avatar choisi.
3
Step 3
Personnalisez la Voix et les Visuels
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles, en sélectionnant parmi une gamme d'options pour correspondre au ton et au public de votre contenu, ainsi qu'avec des médias stock.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo AI
Produisez votre vidéo AI finale, complète avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et exportez-la dans le format d'aspect parfait pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Apprentissage

Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention en diffusant des vidéos de formation dynamiques et interactives avec des avatars AI et des voix off.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu vidéo engageant avec l'AI ?

HeyGen permet aux professionnels créatifs de produire du contenu vidéo époustouflant sans effort. Notre créateur de vidéos AI transforme vos scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et une gamme diversifiée de modèles, rendant la production vidéo sophistiquée accessible à tous.

Puis-je utiliser des avatars AI personnalisés ou des photos parlantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de donner vie à votre vision créative avec des avatars AI personnalisés ou en transformant vos images statiques en photos parlantes dynamiques. Cette fonctionnalité ajoute une touche unique et personnalisée à votre production vidéo, augmentant l'engagement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen simplifie la production vidéo en convertissant votre script en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles en quelques minutes. Notre plateforme élimine le besoin de tournages complexes ou de montages étendus, accélérant votre flux de travail créatif.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos en plusieurs langues pour un public mondial ?

Absolument, les capacités robustes de HeyGen incluent le support des traductions et la génération de voix off dans de nombreuses langues. Cela permet aux créateurs de contenu de localiser facilement leurs vidéos et d'atteindre un large public international avec un traducteur vidéo AI.

