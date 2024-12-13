Générateur de Vidéos d'Intégration d'Avatar AI : Stimulez l'Engagement des Employés
Créez des expériences d'intégration captivantes avec des avatars AI réalistes, rendant vos vidéos de formation plus engageantes et efficaces.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de produit concise de 45 secondes destinée aux clients existants, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec clarté et engagement. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle minimaliste avec des animations d'interface vibrantes et une voix off AI informative et articulée, utilisant efficacement la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script et exploitant divers modèles et scènes pour montrer les avantages de la mise à jour.
Concevez une vidéo marketing percutante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, introduisant un nouveau service améliorant l'efficacité avec un ton persuasif et énergique. La présentation visuelle doit être audacieuse et professionnelle, avec un présentateur AI dynamique interagissant avec des médias accrocheurs de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnée d'une bande sonore entraînante et dynamique pour transmettre l'urgence et l'excitation, propulsée par les capacités avancées de générateur de vidéo AI de HeyGen.
Pour les membres d'équipe à distance ayant besoin d'une mise à jour sur les nouveaux changements de politique interne, une vidéo de formation claire et engageante de 60 secondes est requise pour assurer une compréhension facile. Cette production professionnelle doit présenter un avatar AI amical délivrant une génération de voix off calme et rassurante, renforcée par des sous-titres/captions facilement lisibles pour une accessibilité mondiale, mettant en avant la capacité de HeyGen à créer des vidéos AI efficaces.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'intégration des employés et des clients en générant des vidéos d'avatar AI captivantes qui améliorent considérablement l'apprentissage et la rétention.
Étendez la Portée de l'Apprentissage Mondial.
Créez et localisez rapidement une multitude de cours de formation et d'intégration, atteignant des apprenants diversifiés dans le monde entier avec une livraison cohérente d'avatar AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'avatar AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos d'intégration d'avatar AI engageantes directement à partir d'un script. Cette plateforme de création de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus de production, rendant le contenu vidéo personnalisé de haute qualité accessible pour la formation des employés et les introductions clients.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix pour une expérience de marque unique avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des options pour créer des avatars personnalisés et utiliser des voix AI réalistes, y compris le clonage de voix, pour s'assurer que vos vidéos AI représentent authentiquement votre marque. Cela permet une communication personnalisée avec des avatars réalistes et une synchronisation labiale naturelle.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos AI dans plusieurs langues pour des audiences mondiales ?
Oui, HeyGen est conçu pour une portée mondiale, vous permettant de générer des vidéos AI avec des voix off AI multilingues et du contenu localisé. Cette capacité permet aux entreprises de communiquer efficacement avec des audiences diversifiées dans le monde entier sans montage vidéo étendu.
Quel type de modèles HeyGen propose-t-il pour accélérer la production de vidéos AI ?
HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels qui accélèrent la création de vidéos AI à partir de texte. Ces modèles vidéo prêts à l'emploi permettent aux utilisateurs de produire rapidement du contenu convaincant pour divers objectifs, du marketing aux explications de produits, réduisant considérablement le temps de montage vidéo.