Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes, vibrante et énergique, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, montrant à quel point il est facile de créer du contenu marketing professionnel et captivant. Le style visuel doit être lumineux et moderne avec une ambiance audio dynamique et amicale. Cette vidéo mettra en avant les "AI avatars" de HeyGen qui donnent vie à un script, démontrant le pouvoir d'un "générateur de vidéos explicatives avec avatars AI" pour captiver les audiences sans production complexe.

Générer une Vidéo