Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité dynamique de 30 secondes "vidéo de vente automobile" conçue pour les acheteurs de voitures locaux à la recherche d'offres attractives et de financements flexibles. La vidéo doit utiliser des visuels vibrants et rapides de divers modèles de voitures populaires, entrecoupés de superpositions de texte claires et concises affichant des offres à durée limitée et des informations de contact. Une voix off énergique et persuasive doit narrer les avantages, accompagnée d'une musique commerciale entraînante et accrocheuse. Cette Création de Publicité Automobile Performante engagera efficacement les spectateurs, en tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour garantir un message précis.
Produisez un message vidéo personnalisé de 60 secondes pour un client individuel qui a spécifiquement demandé des informations sur un SUV de luxe d'occasion, visant à "Créer une Expérience de Visite de Voiture". Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, offrant une visite détaillée du véhicule demandé, en mettant l'accent sur ses caractéristiques uniques et son état avec des mouvements de caméra fluides. Une voix off amicale et professionnelle guidera le spectateur à travers le véhicule, répondant à ses intérêts spécifiques, sur une musique de fond douce et agréable. Cette pièce de "publicité automobile personnalisée" peut être générée efficacement en utilisant la fonction de génération de voix off de HeyGen pour une communication claire et engageante.
Développez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir une nouvelle voiture compacte sportive, ciblant les jeunes individus férus de technologie naviguant sur des plateformes comme Instagram et TikTok. La vidéo doit présenter des coupes rapides et dynamiques montrant l'extérieur et l'intérieur de la voiture, en utilisant des "images et vidéos améliorées par AI" pour un look soigné. Une piste musicale tendance et énergique fournira l'arrière-plan audio, avec des détails essentiels et un appel à l'action présentés via des sous-titres/captions proéminents et faciles à lire, assurant un impact même sans son. Cette "vidéo de vente de voiture AI" peut tirer parti de la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et un engagement maximum sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicité Automobile Performante.
Générez facilement des vidéos de vente automobile AI convaincantes et des publicités personnalisées pour augmenter rapidement les conversions.
Vidéos de Voitures Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips de vente de voitures captivants optimisés pour les plateformes de médias sociaux pour atteindre plus d'acheteurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos de vente automobile AI de HeyGen peut-il améliorer les efforts marketing de mon concessionnaire automobile ?
Le générateur de vidéos de vente automobile AI de HeyGen permet aux concessionnaires automobiles de créer des publicités automobiles engageantes et personnalisées. En exploitant les capacités de l'AI-powered car video maker, vous pouvez présenter efficacement les véhicules et viser des conversions plus élevées.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de vente de voitures AI uniques ?
HeyGen offre des outils créatifs étendus pour vos vidéos de vente de voitures AI, y compris une vaste bibliothèque d'avatars AI et de modèles vidéo professionnels. Vous pouvez facilement générer du texte en vidéo à partir de script, ajouter des voix off AI et intégrer une image de marque personnalisée pour que chaque vidéo reflète l'identité de votre concession.
HeyGen peut-il aider à accélérer la création de vidéos de vente automobile pour mon entreprise ?
Absolument, HeyGen simplifie le processus pour une création de vidéos plus rapide, permettant aux concessionnaires automobiles de produire rapidement des vidéos de vente automobile de haute qualité. Avec des fonctionnalités de création vidéo automatisées comme les voix off AI et les sous-titres/captions automatiques, vous pouvez réduire considérablement le temps de production.
Comment puis-je utiliser HeyGen pour générer des présentations de véhicules professionnelles pour diverses plateformes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des présentations de véhicules professionnelles optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux et marchés en ligne. Vous pouvez également créer des vidéos de témoignages clients convaincantes et des publicités automobiles personnalisées pour atteindre un public plus large et augmenter l'engagement.