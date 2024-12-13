Imaginez une vidéo de 45 secondes à destination des propriétaires de concessions automobiles et des responsables des ventes, démontrant les avantages immédiats d'un générateur de synthèse automobile par IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant du texte à l'écran pour mettre en avant les caractéristiques clés, complété par une bande sonore dynamique et informative créée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen. Ce récit montrera comment l'outil IA transforme efficacement les données brutes des véhicules en descriptions captivantes, soulignant sa capacité à réduire considérablement le temps passé sur la saisie manuelle et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale pour les concessions occupées.

