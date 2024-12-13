Générateur de vidéos assisté par IA : Créez des vidéos époustouflantes rapidement
Produisez des vidéos époustouflantes plus rapidement et plus facilement. Notre générateur de vidéos assisté par IA utilise le texte en vidéo à partir de script pour donner vie à vos idées.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les créateurs de cours en ligne et les éducateurs, illustrant la facilité de générer du contenu éducatif engageant avec l'IA. Utilisez les "Avatars IA" et la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire des visuels accueillants avec une narration claire et articulée générée par l'IA, montrant comment un logiciel de création vidéo sophistiqué simplifie leur processus éducatif.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux équipes de marketing mondiales, mettant l'accent sur la localisation fluide du contenu vidéo pour des audiences diverses. Intégrez des scènes visuellement variées qui mettent en valeur différentes cultures et des voix off localisées et fluides, en soulignant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour faciliter des traductions efficaces pour une portée plus large et un support multilingue.
Concevez une vidéo inspirante d'une minute et 30 secondes pour les stratèges de contenu numérique, montrant comment maximiser la portée du contenu et le réutiliser sur différentes plateformes. Employez des visuels rapides illustrant des montages rapides et une bande sonore motivante et professionnelle, en vous concentrant sur les "Modèles & scènes" et le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour produire sans effort des fichiers MP4 haute résolution pour divers besoins des réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la création de publicités performantes.
Exploitez l'IA pour produire rapidement des publicités vidéo captivantes et basées sur les données qui génèrent des résultats de campagne supérieurs et un engagement accru.
Rationalisez la production de contenu pour les réseaux sociaux.
Générez rapidement une variété de contenus vidéo engageants pour toutes les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la portée de l'audience et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos assisté par IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles de haute qualité en transformant des invites textuelles en visuels captivants grâce à son générateur de vidéos assisté par IA avancé. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une large gamme d'Avatars IA, et le générateur de texte en vidéo de HeyGen s'occupe du reste.
Quel type d'Avatars IA HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre une large sélection d'Avatars IA réalistes et expressifs, agissant comme un puissant générateur d'avatars IA. Les utilisateurs ont un contrôle créatif étendu pour personnaliser ces avatars, intégrer des éléments de marque et s'assurer que leurs vidéos s'alignent parfaitement avec leur message.
HeyGen peut-il simplifier mes flux de travail de montage et de production vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement vos flux de travail de montage et de production vidéo grâce à une assistance intelligente par IA. Il propose des modèles prêts à l'emploi, une génération automatique de voix off et des fonctionnalités de sous-titrage/légendage, offrant un contrôle créatif complet pour une création vidéo efficace.
HeyGen prend-il en charge les traductions multilingues pour le contenu mondial ?
HeyGen est équipé d'un support multilingue robuste, permettant des traductions fluides pour votre stratégie de contenu mondial. Cette capacité de traducteur vidéo assisté par IA garantit que votre production vidéo de haute qualité atteint efficacement des audiences diverses, améliorant les efforts de localisation.