Générateur de Tutoriels d'Application AI pour la Création Instantanée de Guides

Améliorez l'efficacité et simplifiez l'intégration des utilisateurs avec des guides étape par étape alimentés par l'IA et une génération de voix off naturelle.

Imaginez une vidéo d'une minute pour les développeurs de logiciels et les chefs de produit, démontrant comment un générateur de tutoriels d'application AI crée sans effort des tutoriels professionnels et alimentés par l'IA pour leurs applications logicielles complexes. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en valeur des captures d'interface nettes, complétées par une voix off AI confiante et claire générée grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 90 secondes destinée aux entreprises SaaS et aux départements RH, illustrant comment un créateur de tutoriels innovant peut améliorer considérablement l'intégration des utilisateurs avec des tutoriels visuels engageants. L'esthétique doit être dynamique et conviviale, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et garantissant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes ciblant les formateurs d'entreprise et les institutions éducatives, mettant en avant l'efficacité et la productivité inégalées obtenues en utilisant un générateur de tutoriels d'application AI pour produire des supports de formation de haute qualité. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et informatif, incorporant des transitions fluides et utilisant les avatars AI de HeyGen pour une cohérence de présentation, renforcée par un support étendu de bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les rédacteurs techniques et les développeurs indépendants, montrant le processus simple de génération de tutoriels détaillés étape par étape et la flexibilité pour les exporter et les partager sur diverses plateformes. L'exécution visuelle doit être directe et axée sur la capture d'écran, accompagnée d'une voix énergique et informative, utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une diffusion optimale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels d'Application AI

Transformez sans effort vos idées en tutoriels visuels complets et étape par étape pour toute application logicielle, améliorant la compréhension et l'engagement des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par générer votre contenu de tutoriel. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer instantanément votre texte d'instruction en une première ébauche complète, générant efficacement des tutoriels.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et la Narration
Améliorez l'engagement en ajoutant des "avatars AI" pour présenter votre contenu. Personnalisez davantage avec des voix off AI pour créer une expérience d'apprentissage professionnelle et dynamique pour vos utilisateurs.
3
Step 3
Affinez et Structurez Votre Contenu
Utilisez l'"Éditeur" intuitif pour organiser et modifier vos étapes de tutoriel. Intégrez des captures d'écran annotées pour guider visuellement les utilisateurs à travers des applications logicielles complexes avec clarté.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Complétez votre guide en utilisant le "Redimensionnement et exports d'aspect-ratio". Distribuez vos tutoriels visuels de manière transparente sur diverses plateformes, qu'ils soient intégrés ou partagés directement via un lien.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Processus Logiciels Complexes

.

Utilisez l'IA pour expliquer clairement les fonctionnalités complexes des applications et les processus logiciels complexes, rendant l'apprentissage accessible et intuitif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels AI ?

HeyGen simplifie le processus de génération de tutoriels AI complets en convertissant vos scripts en vidéos professionnelles grâce à la technologie de texte-à-vidéo et aux avatars AI, augmentant considérablement l'efficacité et la productivité dans la création de supports de formation.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des tutoriels vidéo interactifs ?

HeyGen propose des capacités techniques avancées telles que la génération de voix off, les sous-titres/captions automatiques et un éditeur robuste pour améliorer vos tutoriels vidéo interactifs. Ces outils permettent des ajustements précis et la création de tutoriels visuels de haute qualité.

HeyGen permet-il de personnaliser la documentation vidéo générée par l'IA ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de votre documentation vidéo générée par l'IA. Vous pouvez utiliser des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, accéder à une riche bibliothèque de médias et ajuster les ratios d'aspect pour personnaliser efficacement les tutoriels pour l'intégration des utilisateurs ou les SOP avec l'IA.

Quelle est la facilité de partage des tutoriels d'application AI créés avec HeyGen ?

HeyGen facilite le partage de vos tutoriels d'application AI grâce à diverses options d'exportation et des fonctionnalités de partage intelligent. Vous pouvez exporter vos tutoriels visuels dans différents ratios d'aspect ou les partager facilement avec un lien pour une large distribution et une utilisation collaborative.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo