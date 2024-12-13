Créateur de Vidéos d'Annonce AI pour des Mises à Jour Époustouflantes
Produisez sans effort des vidéos d'annonce de haute qualité avec nos avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'annonce informative de 45 secondes pour les passionnés de technologie et les professionnels du secteur, détaillant un événement virtuel à venir. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et futuriste, où un avatar AI présente les détails clés de l'événement avec une musique de fond inspirante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message personnalisé mais évolutif.
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour célébrer une étape importante de l'entreprise, destinée aux employés, partenaires et parties prenantes. Employez un style visuel cinématographique avec une voix off émotive et une musique subtile et motivante, en veillant à ce que les contrôles de branding de l'entreprise soient appliqués de manière cohérente. Concentrez-vous sur la génération de voix off robuste de HeyGen pour transmettre une émotion et une fierté authentiques.
Concevez une vidéo d'annonce promotionnelle captivante de 15 secondes pour les abonnés généraux des réseaux sociaux, mettant en avant une vente flash. L'esthétique doit être rapide et accrocheuse, avec des coupes rapides, du texte audacieux à l'écran et des effets sonores excitants pour maximiser l'engagement. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes générées par AI pour les réseaux sociaux afin de partager des nouvelles et des mises à jour avec votre audience.
Lancez des Annonces de Produits à Fort Impact.
Développez des annonces vidéo AI convaincantes pour de nouveaux produits ou services qui captent l'attention et suscitent l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'annonce professionnelles, en s'appuyant sur des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI réalistes. Notre générateur de vidéos AI intuitif simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant les annonces époustouflantes accessibles à tous.
Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos générées par AI. Au-delà de la génération de texte en vidéo, vous pouvez utiliser des outils de montage vidéo puissants, ajouter des animations et choisir parmi une riche bibliothèque de vidéos, musiques et effets sonores pour adapter votre contenu aux vidéos de réseaux sociaux ou autres plateformes.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen fournit un moteur créatif complet pour la production vidéo, incluant des avatars AI hyper-réalistes et une génération de voix off avancée alimentée par AI. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres et appliquer des contrôles de branding pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge les exports de haute qualité et les divers actifs multimédias ?
Absolument, HeyGen garantit que votre produit final est un fichier MP4 haute résolution, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes. De plus, vous pouvez enrichir vos projets avec notre vaste bibliothèque de vidéos, musiques, effets sonores et animations pour obtenir des visuels cinématographiques.