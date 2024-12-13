Créateur de Vidéos d'Annonce AI pour des Mises à Jour Époustouflantes

Produisez sans effort des vidéos d'annonce de haute qualité avec nos avatars AI avancés.

Créez une vidéo d'annonce percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les propriétaires de petites entreprises, en mettant en avant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des animations vibrantes et une voix off professionnelle et entraînante. Utilisez les modèles et scènes variés de HeyGen pour générer rapidement un message engageant qui suscite l'intérêt.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'annonce informative de 45 secondes pour les passionnés de technologie et les professionnels du secteur, détaillant un événement virtuel à venir. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et futuriste, où un avatar AI présente les détails clés de l'événement avec une musique de fond inspirante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message personnalisé mais évolutif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour célébrer une étape importante de l'entreprise, destinée aux employés, partenaires et parties prenantes. Employez un style visuel cinématographique avec une voix off émotive et une musique subtile et motivante, en veillant à ce que les contrôles de branding de l'entreprise soient appliqués de manière cohérente. Concentrez-vous sur la génération de voix off robuste de HeyGen pour transmettre une émotion et une fierté authentiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce promotionnelle captivante de 15 secondes pour les abonnés généraux des réseaux sociaux, mettant en avant une vente flash. L'esthétique doit être rapide et accrocheuse, avec des coupes rapides, du texte audacieux à l'écran et des effets sonores excitants pour maximiser l'engagement. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'annonce AI

Générez sans effort des vidéos d'annonce professionnelles en quelques minutes, transformant votre texte en visuels engageants avec AI.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par saisir votre texte d'annonce. Notre générateur de vidéos AI avancé convertira automatiquement votre script en une ébauche vidéo initiale, posant les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez vos Visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables ou intégrez des avatars AI pour narrer votre annonce. Personnalisez l'apparence et le ressenti pour correspondre à l'esthétique de votre marque.
3
Step 3
Améliorez et Marquez
Ajoutez votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les contrôles de branding. Affinez davantage votre vidéo avec la génération de voix off alimentée par AI et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et l'impact.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Examinez votre vidéo générée par AI et apportez les ajustements finaux. Une fois satisfait, exportez votre annonce en tant que fichier MP4 haute résolution, prêt à être partagé sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Annonces Internes et de Formation

.

Améliorez les communications internes et les initiatives de formation avec des vidéos d'annonce alimentées par AI qui augmentent la compréhension et la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'annonce professionnelles, en s'appuyant sur des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI réalistes. Notre générateur de vidéos AI intuitif simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant les annonces époustouflantes accessibles à tous.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos générées par AI. Au-delà de la génération de texte en vidéo, vous pouvez utiliser des outils de montage vidéo puissants, ajouter des animations et choisir parmi une riche bibliothèque de vidéos, musiques et effets sonores pour adapter votre contenu aux vidéos de réseaux sociaux ou autres plateformes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen fournit un moteur créatif complet pour la production vidéo, incluant des avatars AI hyper-réalistes et une génération de voix off avancée alimentée par AI. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres et appliquer des contrôles de branding pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge les exports de haute qualité et les divers actifs multimédias ?

Absolument, HeyGen garantit que votre produit final est un fichier MP4 haute résolution, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes. De plus, vous pouvez enrichir vos projets avec notre vaste bibliothèque de vidéos, musiques, effets sonores et animations pour obtenir des visuels cinématographiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo