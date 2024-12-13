Une vidéo de 2 minutes ciblant les responsables de la communication d'entreprise et les professionnels de l'informatique dans les grandes entreprises, démontrant comment un "générateur d'annonces AI" simplifie les communications internes. Le style visuel doit être professionnel, épuré et efficace, avec un ton audio dynamique mais informatif. Cette vidéo mettra en avant les capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" et "Avatars AI" pour illustrer la création de contenu fluide et en grande quantité ainsi que des outils de collaboration faciles au sein de structures organisationnelles complexes.

Générer une Vidéo