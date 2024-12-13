Votre Générateur d'Annonces AI pour Toutes les Occasions
Créez des annonces époustouflantes générées par AI sans effort, avec des avatars AI réalistes pour captiver votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produire une vidéo dynamique de 1 minute 30 secondes pour les directeurs marketing et les chefs de produit dans les entreprises mondiales, en se concentrant sur les fonctionnalités "personnalisables" et "support multilingue" d'un outil d'annonce AI pour les "Lancements de Produits". Le style visuel doit être élégant et global, avec un audio engageant et clair. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour démontrer plusieurs langues et "Modèles & scènes" pour illustrer un design adaptable pour divers marchés.
Créer une vidéo tutorielle lumineuse et conviviale d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux organisateurs d'événements, illustrant la facilité de générer des "Annonces d'Événements" avec un "Générateur d'Annonces" en utilisant "texte ou voix de commande". Le style visuel doit fournir des instructions claires, étape par étape, avec une voix off amicale. Cette commande exploitera les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté tout au long de la démonstration.
Développer une vidéo moderne et rapide de 45 secondes pour les départements RH et les agences de relations publiques, mettant l'accent sur l'efficacité et la cohérence obtenues grâce à un "outil alimenté par AI" pour diverses "annonces professionnelles". Le style visuel doit être autoritaire avec un audio net, transmettant rapidité et fiabilité. Cette vidéo utilisera efficacement les "Avatars AI" de HeyGen et le "Support de bibliothèque/médias stock" pour produire rapidement des communications soignées et alignées sur la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annonces de Produits & Événements Sans Effort.
Produisez rapidement des annonces vidéo de haute qualité pour les lancements de produits et les événements clés, générant un engagement immédiat.
Mises à Jour Dynamiques sur les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des clips vidéo captivants pour les réseaux sociaux, en gardant votre audience informée et engagée avec des mises à jour opportunes.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur d'annonces AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour alimenter son générateur d'annonces, transformant efficacement vos textes ou commandes vocales en annonces professionnelles générées par AI. Cet outil alimenté par AI réduit considérablement le temps et les efforts traditionnellement nécessaires pour créer du contenu de haute qualité.
Puis-je personnaliser mes annonces générées par AI pour refléter ma marque ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'appliquer votre image de marque personnalisée, y compris les logos et les couleurs, à chaque annonce générée par AI. Vous pouvez également exploiter une variété de modèles d'annonces et l'Éditeur de Design intuitif pour garantir une image de marque professionnelle et cohérente.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la création d'annonces multilingues ?
La plateforme de HeyGen inclut un support multilingue robuste, alimenté par un générateur de voix AI avancé et des capacités de synthèse vocale. Vous pouvez générer des annonces dans plusieurs langues, en utilisant des fonctionnalités telles que le clonage de voix et le doublage AI pour garantir une communication claire et spécifique au public à l'échelle mondiale.
HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe pour la création et l'approbation des annonces ?
Oui, HeyGen est conçu pour la collaboration. Notre plateforme offre des outils de collaboration dédiés qui facilitent l'édition sur plusieurs appareils et simplifient les approbations grâce à des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes. Cela garantit une intégration fluide dans les processus de communication existants de votre équipe.