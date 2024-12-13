Votre Générateur d'Annonces AI pour Toutes les Occasions

Créez des annonces époustouflantes générées par AI sans effort, avec des avatars AI réalistes pour captiver votre audience.

Une vidéo de 2 minutes ciblant les responsables de la communication d'entreprise et les professionnels de l'informatique dans les grandes entreprises, démontrant comment un "générateur d'annonces AI" simplifie les communications internes. Le style visuel doit être professionnel, épuré et efficace, avec un ton audio dynamique mais informatif. Cette vidéo mettra en avant les capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" et "Avatars AI" pour illustrer la création de contenu fluide et en grande quantité ainsi que des outils de collaboration faciles au sein de structures organisationnelles complexes.

Exemple de Prompt 1
Produire une vidéo dynamique de 1 minute 30 secondes pour les directeurs marketing et les chefs de produit dans les entreprises mondiales, en se concentrant sur les fonctionnalités "personnalisables" et "support multilingue" d'un outil d'annonce AI pour les "Lancements de Produits". Le style visuel doit être élégant et global, avec un audio engageant et clair. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour démontrer plusieurs langues et "Modèles & scènes" pour illustrer un design adaptable pour divers marchés.
Exemple de Prompt 2
Créer une vidéo tutorielle lumineuse et conviviale d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux organisateurs d'événements, illustrant la facilité de générer des "Annonces d'Événements" avec un "Générateur d'Annonces" en utilisant "texte ou voix de commande". Le style visuel doit fournir des instructions claires, étape par étape, avec une voix off amicale. Cette commande exploitera les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté tout au long de la démonstration.
Exemple de Prompt 3
Développer une vidéo moderne et rapide de 45 secondes pour les départements RH et les agences de relations publiques, mettant l'accent sur l'efficacité et la cohérence obtenues grâce à un "outil alimenté par AI" pour diverses "annonces professionnelles". Le style visuel doit être autoritaire avec un audio net, transmettant rapidité et fiabilité. Cette vidéo utilisera efficacement les "Avatars AI" de HeyGen et le "Support de bibliothèque/médias stock" pour produire rapidement des communications soignées et alignées sur la marque.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonces AI

Exploitez notre outil alimenté par AI pour créer rapidement et efficacement des annonces professionnelles, garantissant une communication claire et engageante à chaque fois.

1
Step 1
Créez Votre Annonce
Utilisez notre outil alimenté par AI pour générer des brouillons initiaux de votre contenu d'annonce à partir de votre texte ou entrée vocale. Cela lance efficacement votre processus de création de contenu.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Affinez votre annonce générée par AI en utilisant des options personnalisables pour ajuster le texte, garantissant qu'il correspond parfaitement à votre ton de voix souhaité et à votre public cible.
3
Step 3
Améliorez avec l'Image de Marque
Appliquez votre image de marque personnalisée, y compris des logos et des couleurs spécifiques, pour garantir que vos annonces professionnelles s'alignent constamment avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Partagez Votre Annonce
Distribuez votre annonce finalisée de manière fluide à votre équipe ou à votre public en utilisant nos options de partage en un clic. Cela garantit une portée rapide et large.

Cas d'Utilisation

Améliorez les annonces internes de l'entreprise et les supports de formation avec des vidéos AI engageantes pour améliorer la compréhension et la rétention des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'annonces AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour alimenter son générateur d'annonces, transformant efficacement vos textes ou commandes vocales en annonces professionnelles générées par AI. Cet outil alimenté par AI réduit considérablement le temps et les efforts traditionnellement nécessaires pour créer du contenu de haute qualité.

Puis-je personnaliser mes annonces générées par AI pour refléter ma marque ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'appliquer votre image de marque personnalisée, y compris les logos et les couleurs, à chaque annonce générée par AI. Vous pouvez également exploiter une variété de modèles d'annonces et l'Éditeur de Design intuitif pour garantir une image de marque professionnelle et cohérente.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la création d'annonces multilingues ?

La plateforme de HeyGen inclut un support multilingue robuste, alimenté par un générateur de voix AI avancé et des capacités de synthèse vocale. Vous pouvez générer des annonces dans plusieurs langues, en utilisant des fonctionnalités telles que le clonage de voix et le doublage AI pour garantir une communication claire et spécifique au public à l'échelle mondiale.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe pour la création et l'approbation des annonces ?

Oui, HeyGen est conçu pour la collaboration. Notre plateforme offre des outils de collaboration dédiés qui facilitent l'édition sur plusieurs appareils et simplifient les approbations grâce à des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes. Cela garantit une intégration fluide dans les processus de communication existants de votre équipe.

