Générateur de plaidoyer AI : Boostez vos campagnes maintenant

Automatisez efficacement la personnalisation des textes de campagne et des alertes d'action avec l'AI générative, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour un démarchage convaincant.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes, ciblant les organisations à but non lucratif et les groupes de plaidoyer, qui met en avant comment un générateur de plaidoyer AI peut créer sans effort un texte de campagne convaincant. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des graphismes épurés et des avatars AI diversifiés. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre message en un récit captivant, démontrant la facilité de générer un contenu percutant pour leurs causes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux responsables de campagnes politiques et aux organisateurs communautaires, détaillant les avantages d'un générateur de plan de plaidoyer pour obtenir une personnalisation automatisée du contenu. Adoptez un style visuel professionnel et engageant, en utilisant peut-être des animations de texte à l'écran pour souligner les statistiques clés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et autoritaire, complété par des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo enthousiaste de 30 secondes pour les petites organisations à but non lucratif et les équipes marketing avec un budget limité, illustrant comment l'AI pour les organisations à but non lucratif peut servir de puissant générateur de publications sur les réseaux sociaux de manière économique. La vidéo doit adopter une esthétique inspirante et visuellement riche, mettant en avant des histoires de réussite à travers des coupes rapides et des couleurs vives. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et utilisez ensuite le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 50 secondes pour les grandes organisations et les plateformes de plaidoyer établies, mettant en avant les capacités complètes d'une plateforme de plaidoyer native AI et son intégration transparente pour générer divers contenus tels que des communiqués de presse et des alertes d'action. Le style visuel et audio doit être high-tech et efficace, avec des transitions fluides et un ton confiant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer la production et incorporez des avatars AI professionnels pour narrer les fonctionnalités avancées de la plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de plaidoyer AI

Renforcez vos efforts de plaidoyer avec une plateforme native AI. Créez rapidement des campagnes personnalisées et percutantes, analysez les performances et atteignez vos objectifs de changement social efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez vos objectifs de campagne
Commencez par définir vos "objectifs de plaidoyer" dans l'"interface conviviale". Spécifiez votre public cible et les messages clés pour guider l'AI.
2
Step 2
Créez un contenu de plaidoyer sur mesure
Exploitez les capacités de "l'AI générative" pour rédiger instantanément un "texte de campagne" convaincant. Cela inclut des alertes d'action, des communiqués de presse, des emails et des publications sur les réseaux sociaux, tous alignés avec vos objectifs.
3
Step 3
Appliquez la personnalisation automatisée
Améliorez l'engagement avec la "personnalisation automatisée du contenu", permettant à la plateforme d'adapter les messages pour différents segments. Utilisez des données en temps réel et des "analyses détaillées" pour un impact optimal.
4
Step 4
Exportez et intégrez vos campagnes
Exportez facilement votre contenu affiné et bénéficiez d'une "intégration transparente" avec vos canaux de communication existants. Ce flux de travail rationalisé garantit que votre plaidoyer atteint les bonnes personnes de manière "économique".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant l'impact du plaidoyer avec des vidéos convaincantes

.

Présentez l'impact tangible de vos efforts de plaidoyer et des histoires de réussite avec un contenu vidéo alimenté par l'AI pour inspirer l'action.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les campagnes créatives ?

HeyGen utilise l'AI générative pour transformer le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes, permettant une production rapide de contenu de qualité professionnelle pour diverses campagnes créatives. Cela simplifie le processus de création de contenu, faisant de lui un excellent générateur AI pour vos besoins.

HeyGen peut-il aider à générer du contenu diversifié pour le plaidoyer et le marketing ?

Oui, HeyGen agit comme un puissant générateur de contenu, produisant du contenu polyvalent comme des textes de campagne, des publications sur les réseaux sociaux et du contenu de site web. Avec la personnalisation automatisée du contenu, HeyGen garantit que votre message résonne efficacement sur différentes plateformes.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour un message de marque personnalisé ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser une variété de modèles et de scènes pour créer des vidéos personnalisées, améliorant ainsi la qualité professionnelle de votre production.

HeyGen est-il une solution économique pour créer du contenu vidéo rapidement ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être une solution économique qui maximise l'efficacité temporelle de la production vidéo. Son interface conviviale permet d'obtenir des résultats instantanés, rendant la création de vidéos professionnelles accessible sans nécessiter de compétences techniques étendues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo