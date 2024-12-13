Générateur de vidéos publicitaires AI : Créez des publicités gagnantes rapidement

Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et professionnelle, mettant en scène un propriétaire de petite entreprise créant sans effort une publicité captivante. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une voix off claire et enthousiaste expliquant comment ils ont utilisé le générateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen pour produire instantanément du contenu de haute qualité. Mettez en avant la facilité d'utilisation en présentant la fonctionnalité 'Modèles & scènes'.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 45 secondes, dynamique et engageante pour les spécialistes du marketing de performance, démontrant comment réaliser des publicités gagnantes avec une représentation diversifiée. Le style visuel doit être soigné et inclusif, mettant en scène divers Acteurs AI et Avatars AI interagissant naturellement, complété par une voix off amicale et professionnelle. Soulignez l'intégration transparente des 'Avatars AI' et de la 'Génération de voix off' pour personnaliser les campagnes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 60 secondes, informative et élégante, destinée aux créateurs de contenu et aux agences, illustrant la transformation d'une idée en une publicité convaincante. Le style visuel doit être épuré et instructif, montrant comment les invites textuelles se transforment en vidéos AI pour matérialiser des concepts complexes, avec des 'Sous-titres/légendes' clairs et une narration articulée. L'accent doit être mis sur la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script', donnant vie à leur vision créative.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 30 secondes, riche en visuels et adaptable, destinée aux marques D2C cherchant à étendre leurs publicités AI à l'échelle mondiale. Le style visuel doit être cohérent mais flexible, utilisant une variété de visuels captivants de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' qui peuvent être adaptés pour différentes plateformes. Une voix off confiante et persuasive doit souligner comment le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' permet un déploiement polyvalent sur divers canaux marketing.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos publicitaires AI

Créez des vidéos publicitaires percutantes sans effort avec AI. Notre plateforme intuitive vous aide à transformer des idées en publicités engageantes, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par entrer votre texte publicitaire ou script. Notre plateforme utilise le texte en vidéo à partir de script pour convertir votre contenu écrit en visuels dynamiques, facilitant la transformation de vos invites textuelles en vidéos AI.
2
Step 2
Choisissez un Acteur AI
Donnez vie à votre publicité en sélectionnant parmi notre large gamme d'avatars AI réalistes. Ces Acteurs AI transmettent votre message avec impact, se connectant directement avec votre public cible.
3
Step 3
Personnalisez avec des voix off
Améliorez l'audio de votre publicité avec une génération de voix off au son naturel. Vous pouvez également explorer les options de Clones de voix pour personnaliser davantage votre publicité, assurant une voix de marque unique.
4
Step 4
Exportez votre publicité finale
Finalisez votre création en exportant votre publicité. Notre plateforme permet le redimensionnement & l'exportation des ratios d'aspect, de sorte que votre vidéo soit parfaitement optimisée pour n'importe quelle plateforme, prête à devenir une publicité gagnante.

Cas d'Utilisation

Vidéos de témoignages clients

Produisez des témoignages clients convaincants avec des vidéos AI pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos publicitaires AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos publicitaires AI captivantes et des publicités gagnantes en transformant des scripts textuels en visuels dynamiques. Il simplifie le processus de création de vidéos publicitaires AI, permettant aux spécialistes du marketing de performance et aux marques D2C de produire rapidement du contenu de haute qualité.

Quelles sont les possibilités créatives avec les Acteurs et Avatars AI de HeyGen ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'Acteurs AI et d'Avatars AI qui donnent vie à votre vision créative dans vos publicités AI. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes et des voix off, renforçant l'engagement pour diverses campagnes marketing.

HeyGen peut-il aider à générer des publicités AI efficacement à partir d'invites textuelles ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de publicités AI efficacement en convertissant des invites textuelles en vidéos AI. Sa plateforme intuitive permet une création rapide de contenu, en utilisant des modèles vidéo pour rationaliser la production de matériel publicitaire engageant.

Comment HeyGen soutient-il les besoins créatifs divers pour les vidéos explicatives ?

HeyGen soutient les besoins créatifs divers pour les vidéos explicatives grâce à sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et de scènes personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement créer des explications engageantes avec des clones de voix réalistes et des voix off multilingues, transmettant des messages clairs dans plus de 50 langues.

