Générateur de vidéos publicitaires AI : Créez des publicités gagnantes rapidement
Réduisez les coûts de production et obtenez un meilleur ROI pour des publicités gagnantes en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 45 secondes, dynamique et engageante pour les spécialistes du marketing de performance, démontrant comment réaliser des publicités gagnantes avec une représentation diversifiée. Le style visuel doit être soigné et inclusif, mettant en scène divers Acteurs AI et Avatars AI interagissant naturellement, complété par une voix off amicale et professionnelle. Soulignez l'intégration transparente des 'Avatars AI' et de la 'Génération de voix off' pour personnaliser les campagnes.
Créez une vidéo explicative de 60 secondes, informative et élégante, destinée aux créateurs de contenu et aux agences, illustrant la transformation d'une idée en une publicité convaincante. Le style visuel doit être épuré et instructif, montrant comment les invites textuelles se transforment en vidéos AI pour matérialiser des concepts complexes, avec des 'Sous-titres/légendes' clairs et une narration articulée. L'accent doit être mis sur la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script', donnant vie à leur vision créative.
Développez une vidéo de 30 secondes, riche en visuels et adaptable, destinée aux marques D2C cherchant à étendre leurs publicités AI à l'échelle mondiale. Le style visuel doit être cohérent mais flexible, utilisant une variété de visuels captivants de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' qui peuvent être adaptés pour différentes plateformes. Une voix off confiante et persuasive doit souligner comment le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' permet un déploiement polyvalent sur divers canaux marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes.
Générez rapidement des publicités AI gagnantes pour des campagnes percutantes, augmentant considérablement votre ROI marketing.
Publicités engageantes sur les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de capter l'attention du public et stimuler l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos publicitaires AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos publicitaires AI captivantes et des publicités gagnantes en transformant des scripts textuels en visuels dynamiques. Il simplifie le processus de création de vidéos publicitaires AI, permettant aux spécialistes du marketing de performance et aux marques D2C de produire rapidement du contenu de haute qualité.
Quelles sont les possibilités créatives avec les Acteurs et Avatars AI de HeyGen ?
HeyGen offre une gamme diversifiée d'Acteurs AI et d'Avatars AI qui donnent vie à votre vision créative dans vos publicités AI. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes et des voix off, renforçant l'engagement pour diverses campagnes marketing.
HeyGen peut-il aider à générer des publicités AI efficacement à partir d'invites textuelles ?
Oui, HeyGen excelle dans la génération de publicités AI efficacement en convertissant des invites textuelles en vidéos AI. Sa plateforme intuitive permet une création rapide de contenu, en utilisant des modèles vidéo pour rationaliser la production de matériel publicitaire engageant.
Comment HeyGen soutient-il les besoins créatifs divers pour les vidéos explicatives ?
HeyGen soutient les besoins créatifs divers pour les vidéos explicatives grâce à sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et de scènes personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement créer des explications engageantes avec des clones de voix réalistes et des voix off multilingues, transmettant des messages clairs dans plus de 50 langues.