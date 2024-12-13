Générateur de Publicités AI : Créez des Publicités à Fort Taux de Conversion Rapidement

Générez des publicités vidéo époustouflantes avec des avatars AI expressifs et boostez votre ROAS.

Imaginez créer des "publicités vidéo" percutantes de 30 secondes sans effort grâce à un "générateur de publicités AI". Cette vidéo dynamique et entraînante, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, présente des graphismes animés élégants et une voix off professionnelle expliquant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transforme les idées en campagnes convaincantes, résolvant le défi de la production vidéo complexe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez la puissance des "avatars AI" dans la création de "créations publicitaires" personnalisées qui établissent une véritable connexion. Ce récit de 45 secondes, destiné aux spécialistes du marketing digital et aux marques de commerce électronique, présente une série d'"avatars AI" amicaux et expressifs animés grâce à la fonctionnalité "avatars AI" de HeyGen, délivrant des messages produits variés dans un style visuel chaleureux et accessible avec un dialogue clair, révolutionnant l'engagement avec leur audience.
Exemple de Prompt 2
Libérez une liberté créative inégalée pour vos campagnes de "vidéos produits" en exploitant des "modèles publicitaires personnalisables". Cette vidéo soignée de 60 secondes, conçue pour les chefs de produit et les agences de publicité, montre la création fluide de superbes "prises de vue cinématographiques de produits" et de diverses variantes publicitaires, en utilisant les vastes "Modèles & scènes" de HeyGen dans un environnement visuel moderne et élégant, complété par une musique de fond contemporaine et des effets sonores nets.
Exemple de Prompt 3
Transformez la présence de votre marque avec des "publicités vidéo de style UGC" authentiques générées par la "création publicitaire alimentée par l'AI". Ce spot percutant de 15 secondes, parfait pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, utilise un style visuel naturel et accessible avec des couleurs vives et un ton décontracté pour démontrer à quelle vitesse des "publicités vidéo gagnantes" peuvent être produites, mettant en avant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une accessibilité et un engagement maximum sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Publicités AI

Créez sans effort des créations publicitaires performantes avec l'AI, de la conception à l'exportation, conçues pour maximiser la portée et l'impact de votre campagne.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Publicitaire
Commencez par générer du texte en vidéo à partir de script engageant, permettant à l'AI de transformer rapidement votre texte publicitaire en récits visuels convaincants.
2
Step 2
Personnalisez les Modèles Publicitaires
Personnalisez votre publicité en sélectionnant parmi des modèles publicitaires personnalisables, en les adaptant avec les couleurs, logos et messages spécifiques de votre marque.
3
Step 3
Sélectionnez des Avatars AI
Sélectionnez des avatars AI expressifs pour jouer dans votre publicité, apportant une touche humaine et délivrant votre message efficacement.
4
Step 4
Exportez des Formats Publicitaires Optimisés
Exportez vos créations publicitaires finies dans des ratios d'aspect optimisés, prêtes pour une intégration directe avec la publication d'annonces Meta et d'autres outils de gestion de campagne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Transformez les Témoignages en Publicités Vidéo AI

.

Convertissez les histoires de réussite de vos clients en puissantes publicités vidéo AI engageantes qui renforcent la confiance et stimulent les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu publicitaire AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de publicités AI complet, permettant aux utilisateurs de produire des publicités vidéo convaincantes et des créations publicitaires variées sans effort. Il utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la production de visuels de haute qualité pour toute campagne.

Quel type de créations publicitaires personnalisables puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de créations publicitaires, y compris des publicités vidéo engageantes avec des avatars AI expressifs et des prises de vue cinématographiques de produits. La plateforme offre des modèles publicitaires personnalisables et des contrôles de marque, garantissant que votre stratégie créative s'aligne parfaitement avec la vision de votre marque.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos produits et des séances photo virtuelles pour la publicité ?

Oui, HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI efficace qui excelle dans la création de contenu vidéo produit dynamique. Vous pouvez utiliser des avatars AI pour des présentations de produits puissantes et même générer des séances photo virtuelles, offrant des visuels de produits professionnels et variés sans production traditionnelle étendue.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour optimiser les créations publicitaires pour de meilleures performances ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour l'optimisation créative, vous permettant de générer efficacement des variantes vidéo diversifiées et des créations publicitaires pour des tests A/B. Vous pouvez exploiter ses animations puissantes et ses contrôles de marque complets pour itérer rapidement et répondre aux tendances créatives actuelles.

