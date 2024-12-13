Générateur de Publicités AI : Créez des Publicités à Fort Taux de Conversion Rapidement
Générez des publicités vidéo époustouflantes avec des avatars AI expressifs et boostez votre ROAS.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Découvrez la puissance des "avatars AI" dans la création de "créations publicitaires" personnalisées qui établissent une véritable connexion. Ce récit de 45 secondes, destiné aux spécialistes du marketing digital et aux marques de commerce électronique, présente une série d'"avatars AI" amicaux et expressifs animés grâce à la fonctionnalité "avatars AI" de HeyGen, délivrant des messages produits variés dans un style visuel chaleureux et accessible avec un dialogue clair, révolutionnant l'engagement avec leur audience.
Libérez une liberté créative inégalée pour vos campagnes de "vidéos produits" en exploitant des "modèles publicitaires personnalisables". Cette vidéo soignée de 60 secondes, conçue pour les chefs de produit et les agences de publicité, montre la création fluide de superbes "prises de vue cinématographiques de produits" et de diverses variantes publicitaires, en utilisant les vastes "Modèles & scènes" de HeyGen dans un environnement visuel moderne et élégant, complété par une musique de fond contemporaine et des effets sonores nets.
Transformez la présence de votre marque avec des "publicités vidéo de style UGC" authentiques générées par la "création publicitaire alimentée par l'AI". Ce spot percutant de 15 secondes, parfait pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, utilise un style visuel naturel et accessible avec des couleurs vives et un ton décontracté pour démontrer à quelle vitesse des "publicités vidéo gagnantes" peuvent être produites, mettant en avant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une accessibilité et un engagement maximum sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et à fort taux de conversion en utilisant l'AI pour améliorer la performance de votre campagne.
Produisez des Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour capter l'attention de l'audience et stimuler l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu publicitaire AI ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de publicités AI complet, permettant aux utilisateurs de produire des publicités vidéo convaincantes et des créations publicitaires variées sans effort. Il utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la production de visuels de haute qualité pour toute campagne.
Quel type de créations publicitaires personnalisables puis-je générer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de créations publicitaires, y compris des publicités vidéo engageantes avec des avatars AI expressifs et des prises de vue cinématographiques de produits. La plateforme offre des modèles publicitaires personnalisables et des contrôles de marque, garantissant que votre stratégie créative s'aligne parfaitement avec la vision de votre marque.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos produits et des séances photo virtuelles pour la publicité ?
Oui, HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI efficace qui excelle dans la création de contenu vidéo produit dynamique. Vous pouvez utiliser des avatars AI pour des présentations de produits puissantes et même générer des séances photo virtuelles, offrant des visuels de produits professionnels et variés sans production traditionnelle étendue.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour optimiser les créations publicitaires pour de meilleures performances ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour l'optimisation créative, vous permettant de générer efficacement des variantes vidéo diversifiées et des créations publicitaires pour des tests A/B. Vous pouvez exploiter ses animations puissantes et ses contrôles de marque complets pour itérer rapidement et répondre aux tendances créatives actuelles.