Générateur de formation à l'adoption de l'AI pour des expériences d'apprentissage engageantes
Créez des cours en ligne interactifs et des modules de micro-apprentissage plus rapidement. Utilisez des avatars AI pour un contenu vidéo captivant.
Pour les responsables de la réussite client ayant des difficultés avec l'intégration, créez une vidéo didactique de 60 secondes utilisant un 'avatar AI' pour présenter HeyGen comme un 'générateur de formation à l'adoption de l'AI'. Adoptez une esthétique visuelle soignée et rassurante, avec des étapes faciles à suivre et des graphiques professionnels à l'écran, accompagnés d'une voix off calme et informative. Cette vidéo illustrera comment les entreprises peuvent offrir des 'expériences d'apprentissage' supérieures sans effort.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et formateurs occupés, mettant en avant la production rapide de modules de 'micro-apprentissage' pour les 'cours en ligne'. Utilisez les divers 'Modèles & scènes' de HeyGen pour créer rapidement un contenu captivant, en présentant un style visuel riche et rapide avec des transitions énergiques et une voix off rapide et articulée. Illustrez comment HeyGen simplifie la 'génération de cours entiers, d'images et de quiz'.
Donnez du pouvoir aux équipes marketing et aux experts en la matière avec une vidéo élégante de 45 secondes démontrant comment la 'Génération de voix off' de HeyGen combinée à son 'générateur de vidéo AI' simplifie le développement de 'mini-cours' engageants. Adoptez un style visuel moderne et valorisant avec des animations fluides et des superpositions de texte dynamiques, accompagnés d'une voix confiante et persuasive. Mettez en avant la simplicité d'accélérer la 'création de cours' à partir de matériaux existants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez plus de cours et atteignez des apprenants mondiaux.
Simplifiez la création de cours pour la formation à l'adoption de l'AI, vous permettant de produire plus de contenu et d'élargir votre portée éducative à l'échelle mondiale.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation AI.
Utilisez du contenu vidéo généré par AI pour améliorer l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances dans vos programmes de formation à l'adoption de l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment le créateur de cours AI de HeyGen simplifie-t-il le développement de cours en ligne ?
HeyGen révolutionne la création de cours en exploitant sa technologie AI avancée pour générer des expériences d'apprentissage captivantes basées sur la vidéo. Cela permet aux éducateurs de produire rapidement des cours en ligne de haute qualité et des formations à l'adoption de l'AI en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, transformant efficacement leurs supports pédagogiques.
Puis-je personnaliser l'identité visuelle de mes expériences d'apprentissage avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre une flexibilité de personnalisation étendue pour garantir que vos expériences d'apprentissage s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs personnalisés, et accéder à une riche bibliothèque de médias pour créer un contenu de cours visuellement cohérent et professionnel.
Quelles fonctionnalités interactives HeyGen peut-il intégrer dans le contenu éducatif ?
HeyGen améliore le contenu éducatif en permettant la création de cours interactifs, rendant l'apprentissage plus engageant. Son générateur de vidéo AI facilite les capacités de génération de contenu dynamique, permettant l'inclusion d'éléments tels que la génération de voix off, les sous-titres/captions, et même des structures de base pour les quiz, améliorant ainsi les expériences d'apprentissage globales.
HeyGen est-il capable de générer divers formats de cours, tels que le micro-apprentissage ou les mini-cours ?
Oui, HeyGen est très polyvalent et capable de générer des cours entiers, y compris des images et des quiz, pour soutenir une gamme de formats comme le micro-apprentissage ou les mini-cours. La flexibilité de la plateforme inclut également le redimensionnement des ratios d'aspect, garantissant que vos supports éducatifs sont optimisés pour diverses plateformes et besoins des apprenants.