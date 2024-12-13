créateur de vidéos publicitaires AI : Créez des publicités vidéo à fort taux de conversion
Transformez vos scripts en publicités vidéo engageantes et performantes instantanément avec des fonctionnalités avancées de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les agences de marketing cherchant à augmenter leur production publicitaire, visualisez une vidéo professionnelle et élégante de 45 secondes. Elle doit mettre en avant divers 'avatars AI' dans différents contextes, transmettant un message d'efficacité et de personnalisation. Une voix off confiante et professionnelle avec une musique d'accompagnement subtile et inspirante guidera le public à travers la manière dont les 'Modèles & scènes' de HeyGen aident les agences à produire rapidement des 'publicités AI' de haute qualité.
Êtes-vous un créateur de contenu ou un solopreneur cherchant à produire des publicités vidéo authentiques mais soignées ? Créez une vidéo de 60 secondes avec une sensation authentique et générée par l'utilisateur, présentant des superpositions de texte dynamiques et des ratios d'aspect variés pour différentes plateformes. Une voix off engageante et amicale associée à une musique tendance illustrera comment les capacités de 'créateur de vidéos publicitaires en ligne', comme le 'redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' et les 'sous-titres/légendes', permettent aux créateurs d'atteindre un public plus large.
Fatigué des 'coûts de production' élevés pour vos publicités vidéo ? Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les entreprises axées sur la réduction des coûts sans compromettre la qualité. Le style visuel doit être épuré et illustratif, se concentrant sur des scénarios problème/solution. Une voix off autoritaire soulignera la valeur de l'utilisation de la 'bibliothèque de médias/soutien de stock' et des 'avatars AI' dans un 'créateur de vidéos publicitaires AI' pour obtenir des résultats de haute qualité de manière efficace et abordable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo AI performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires efficaces avec l'AI, conçues pour capter l'attention et générer des résultats pour vos campagnes.
Créez des publicités engageantes pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort des clips vidéo convaincants pour les plateformes sociales, parfaits pour les campagnes publicitaires et les initiatives de notoriété de marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo engageantes ?
Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen vous permet de générer des publicités vidéo époustouflantes et performantes. Vous pouvez exploiter des modèles dynamiques et accrocheurs, intégrer des avatars AI hyperréalistes et ajouter des effets et de la musique engageants pour créer des publicités qui captivent votre audience.
Quels actifs créatifs et options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la production publicitaire ?
HeyGen propose une riche suite d'actifs créatifs, y compris des Avatars & Acteurs AI, et une bibliothèque de modèles. Vous pouvez personnaliser votre publicité avec les couleurs de votre marque, utiliser des invites textuelles pour générer des scripts et intégrer des éléments d'appel à l'action pour un message efficace.
HeyGen prend-il en charge divers formats et dimensions de publicités vidéo ?
Oui, HeyGen, en tant que créateur de vidéos publicitaires en ligne, prend en charge plusieurs formats et dimensions de publicités pour différentes plateformes sociales. Vous pouvez facilement adapter vos publicités vidéo AI en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et vous assurer qu'elles sont optimisées pour chaque emplacement.
Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de travail de création de publicités vidéo ?
HeyGen simplifie le flux de travail de création de publicités vidéo avec son éditeur intuitif de glisser-déposer. Cela permet une création de publicités ultra-rapide, vous permettant de personnaliser le contenu avec des avatars vidéo AI et des scripts de manière efficace.