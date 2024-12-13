créateur de vidéos publicitaires AI : Créez des publicités vidéo à fort taux de conversion

Transformez vos scripts en publicités vidéo engageantes et performantes instantanément avec des fonctionnalités avancées de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les agences de marketing cherchant à augmenter leur production publicitaire, visualisez une vidéo professionnelle et élégante de 45 secondes. Elle doit mettre en avant divers 'avatars AI' dans différents contextes, transmettant un message d'efficacité et de personnalisation. Une voix off confiante et professionnelle avec une musique d'accompagnement subtile et inspirante guidera le public à travers la manière dont les 'Modèles & scènes' de HeyGen aident les agences à produire rapidement des 'publicités AI' de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Êtes-vous un créateur de contenu ou un solopreneur cherchant à produire des publicités vidéo authentiques mais soignées ? Créez une vidéo de 60 secondes avec une sensation authentique et générée par l'utilisateur, présentant des superpositions de texte dynamiques et des ratios d'aspect variés pour différentes plateformes. Une voix off engageante et amicale associée à une musique tendance illustrera comment les capacités de 'créateur de vidéos publicitaires en ligne', comme le 'redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' et les 'sous-titres/légendes', permettent aux créateurs d'atteindre un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Fatigué des 'coûts de production' élevés pour vos publicités vidéo ? Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les entreprises axées sur la réduction des coûts sans compromettre la qualité. Le style visuel doit être épuré et illustratif, se concentrant sur des scénarios problème/solution. Une voix off autoritaire soulignera la valeur de l'utilisation de la 'bibliothèque de médias/soutien de stock' et des 'avatars AI' dans un 'créateur de vidéos publicitaires AI' pour obtenir des résultats de haute qualité de manière efficace et abordable.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires AI

Révolutionnez vos campagnes publicitaires en créant sans effort des publicités vidéo captivantes avec des outils alimentés par l'AI, conçus pour attirer et convertir votre audience cible.

1
Step 1
Sélectionnez une base créative
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement pour divers types de publicités. Alternativement, commencez de zéro pour un contrôle créatif total.
2
Step 2
Créez votre script convaincant
Transformez facilement vos idées en vidéo en fournissant votre script publicitaire. Notre AI générera ensuite des visuels dynamiques et les synchronisera avec votre texte, prêts pour l'affinement.
3
Step 3
Ajoutez des avatars et voix AI engageants
Améliorez l'attrait de votre publicité en incorporant des avatars AI réalistes et en générant des voix off au son naturel. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à l'identité unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez votre publicité performante
Examinez votre vidéo terminée, ajoutez une musique de fond captivante et un appel à l'action clair, puis exportez votre publicité dans divers formats optimisés pour différentes plateformes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des publicités puissantes de témoignages clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo persuasives, renforçant la confiance et mettant en valeur la valeur du produit avec du contenu généré par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo engageantes ?

Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen vous permet de générer des publicités vidéo époustouflantes et performantes. Vous pouvez exploiter des modèles dynamiques et accrocheurs, intégrer des avatars AI hyperréalistes et ajouter des effets et de la musique engageants pour créer des publicités qui captivent votre audience.

Quels actifs créatifs et options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la production publicitaire ?

HeyGen propose une riche suite d'actifs créatifs, y compris des Avatars & Acteurs AI, et une bibliothèque de modèles. Vous pouvez personnaliser votre publicité avec les couleurs de votre marque, utiliser des invites textuelles pour générer des scripts et intégrer des éléments d'appel à l'action pour un message efficace.

HeyGen prend-il en charge divers formats et dimensions de publicités vidéo ?

Oui, HeyGen, en tant que créateur de vidéos publicitaires en ligne, prend en charge plusieurs formats et dimensions de publicités pour différentes plateformes sociales. Vous pouvez facilement adapter vos publicités vidéo AI en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et vous assurer qu'elles sont optimisées pour chaque emplacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de travail de création de publicités vidéo ?

HeyGen simplifie le flux de travail de création de publicités vidéo avec son éditeur intuitif de glisser-déposer. Cela permet une création de publicités ultra-rapide, vous permettant de personnaliser le contenu avec des avatars vidéo AI et des scripts de manière efficace.

