Générateur de vidéos publicitaires AI en ligne pour des campagnes à fort impact
Créez des publicités gagnantes et boostez l'engagement instantanément en utilisant des avatars AI réalistes et des outils puissants alimentés par l'AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo publicitaire dynamique de 15 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir rapidement leurs services sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio est dynamique et engageant, avec des coupes rapides et une musique de fond vibrante, assurant une attention immédiate. En tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen, ce créateur de publicités AI peut être généré directement à partir d'un script texte-vidéo, rendant la création de publicités facile et rapide.
Développez une vidéo publicitaire personnalisée inspirante de 45 secondes pour les agences de marketing mettant en avant l'histoire de réussite d'un client. Le style visuel est cinématographique et émotionnellement résonant, accompagné d'une bande sonore professionnelle et motivante et de sous-titres clairement visibles pour l'accessibilité. Cette production s'appuierait fortement sur la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver les séquences complémentaires parfaites, ainsi que sur des sous-titres précis pour transmettre efficacement le récit.
Produisez une vidéo explicative vibrante de 20 secondes pour les entrepreneurs occupés démontrant la puissance d'un outil en ligne. Le style visuel est rapide et moderne, avec des couleurs vives et une musique de fond énergique qui maintient l'intérêt du spectateur. Ce générateur de vidéos publicitaires AI en ligne permet une génération instantanée de vidéos à partir de prompts textuels, avec l'avantage supplémentaire de redimensionner le format et d'exporter pour adapter le contenu à diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de vidéos publicitaires AI performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes et personnalisées avec l'AI, maximisant l'impact et obtenant de meilleurs résultats de campagne en quelques minutes.
Publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo dynamiques pour les réseaux sociaux et des clips, boostant l'engagement et élargissant rapidement votre portée en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires gagnantes avec l'AI ?
HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos publicitaires à fort impact en utilisant des outils alimentés par l'AI. Profitez de publicités vidéo personnalisées, d'avatars AI et de modèles vidéo étendus pour obtenir un contrôle créatif et stimuler l'engagement, garantissant ainsi la création de publicités gagnantes avec l'AI.
HeyGen propose-t-il des avatars AI réalistes pour les vidéos produits ?
Oui, HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et d'acteurs AI, parfaits pour narrer des vidéos produits ou améliorer vos publicités vidéo personnalisées. Cela garantit que votre message de marque est délivré de manière professionnelle et engageante dans vos vidéos publicitaires.
Quel est le processus pour générer des publicités vidéo personnalisées à partir de prompts textuels ?
Le générateur de vidéos publicitaires AI intuitif de HeyGen vous permet de transformer des prompts textuels en publicités vidéo personnalisées entièrement produites. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère instantanément votre vidéo avec des avatars AI, des voix off et des scènes dynamiques, simplifiant ainsi vos flux de travail de création publicitaire.
Puis-je simplifier mes flux de travail de création publicitaire en utilisant les modèles vidéo de HeyGen ?
Absolument. HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour accélérer vos flux de travail de création publicitaire. Ces modèles offrent un point de départ créatif, permettant une génération instantanée de vidéos et un branding cohérent pour vos vidéos publicitaires.