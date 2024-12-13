générateur de vidéos publicitaires AI pour le commerce électronique : Augmentez vos ventes maintenant
Créez instantanément de superbes vidéos produits. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script garantit un contrôle créatif et économise un temps précieux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit captivante de 45 secondes destinée aux marques de mode et de beauté en ligne cherchant à améliorer leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel luxueux et élégant, utilisant un éclairage doux et des transitions élégantes, accompagné d'une musique de fond sophistiquée et subtile. Illustrez comment un Avatar AI peut modéliser différentes tenues ou démontrer l'application de maquillage, mettant en avant la capacité des "Avatars AI" de HeyGen à donner vie aux produits sans tournage traditionnel.
Produisez une publicité dynamique de 20 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les marketeurs digitaux cherchant une création publicitaire efficace. Adoptez un style visuel vibrant et énergique avec des couleurs vives et des animations de texte rapides, souligné par un jingle moderne et accrocheur. Cette suggestion met l'accent sur le "contrôle créatif" des utilisateurs, démontrant comment la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen permet une adaptation rapide du contenu sur diverses plateformes sociales comme Instagram Reels et TikTok, assurant un engagement maximal.
Réalisez une vidéo informative de 60 secondes pour les entrepreneurs du commerce électronique qui explorent les avantages des publicités AI pour leurs entreprises. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des graphiques explicatifs et du texte à l'écran, soutenus par une "Génération de voix off" claire et autoritaire. Détaillez comment un "générateur de vidéos publicitaires AI pour le commerce électronique" comme HeyGen réduit les coûts et le temps de production, en utilisant la "Génération de voix off" avancée de HeyGen pour narrer des concepts complexes de manière simple et efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo AI performantes.
Générez rapidement des vidéos publicitaires AI percutantes pour vos produits de commerce électronique, réduisant considérablement les coûts de production et économisant un temps précieux.
Générez des publicités engageantes pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour promouvoir efficacement vos produits de commerce électronique sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le contrôle créatif de mes vidéos produits de commerce électronique ?
HeyGen offre des outils robustes pour le contrôle créatif, vous permettant de générer des vidéos produits dynamiques pour le commerce électronique en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez transformer facilement des scripts en récits visuels captivants, assurant que le message de votre marque est parfaitement transmis.
HeyGen peut-il aider à créer des publicités UGC engageantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI efficace qui simplifie la création de publicités UGC authentiques et de publicités sur les réseaux sociaux. Utilisez des modèles de publicité préconstruits et des acteurs AI pour produire rapidement un contenu très engageant, idéal pour diverses campagnes de publicité vidéo en ligne.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos publicitaires AI efficace pour les entreprises de commerce électronique ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos publicitaires AI de premier plan pour le commerce électronique en offrant une génération instantanée de vidéos à partir de texte, réduisant considérablement les coûts de production et le temps économisé. Notre plateforme permet aux entreprises de créer rapidement des publicités AI de haute qualité sans ressources étendues.
Comment HeyGen soutient-il l'extension de la production de publicités AI pour diverses vidéos produits ?
HeyGen simplifie la production de publicités AI, vous permettant d'étendre la création de contenu pour plusieurs vidéos produits sur diverses plateformes. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte à vidéo et le redimensionnement des formats, vous pouvez adapter et distribuer efficacement vos campagnes.