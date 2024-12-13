générateur de vidéos publicitaires AI pour le commerce électronique : Augmentez vos ventes maintenant

Créez instantanément de superbes vidéos produits. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script garantit un contrôle créatif et économise un temps précieux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit captivante de 45 secondes destinée aux marques de mode et de beauté en ligne cherchant à améliorer leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel luxueux et élégant, utilisant un éclairage doux et des transitions élégantes, accompagné d'une musique de fond sophistiquée et subtile. Illustrez comment un Avatar AI peut modéliser différentes tenues ou démontrer l'application de maquillage, mettant en avant la capacité des "Avatars AI" de HeyGen à donner vie aux produits sans tournage traditionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité dynamique de 20 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les marketeurs digitaux cherchant une création publicitaire efficace. Adoptez un style visuel vibrant et énergique avec des couleurs vives et des animations de texte rapides, souligné par un jingle moderne et accrocheur. Cette suggestion met l'accent sur le "contrôle créatif" des utilisateurs, démontrant comment la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen permet une adaptation rapide du contenu sur diverses plateformes sociales comme Instagram Reels et TikTok, assurant un engagement maximal.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo informative de 60 secondes pour les entrepreneurs du commerce électronique qui explorent les avantages des publicités AI pour leurs entreprises. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des graphiques explicatifs et du texte à l'écran, soutenus par une "Génération de voix off" claire et autoritaire. Détaillez comment un "générateur de vidéos publicitaires AI pour le commerce électronique" comme HeyGen réduit les coûts et le temps de production, en utilisant la "Génération de voix off" avancée de HeyGen pour narrer des concepts complexes de manière simple et efficace.
Copiez le prompt
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos publicitaires AI pour le commerce électronique

Créez facilement des vidéos produits convaincantes pour votre boutique en ligne. Générez du contenu publicitaire professionnel de haute qualité avec AI, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Sélectionnez votre point de départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de publicité préconstruits conçus pour le commerce électronique. Entrez simplement les détails de votre produit pour lancer la création de votre vidéo, assurant un démarrage rapide et efficace.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et du Branding
Élevez votre publicité produit en intégrant des avatars AI engageants. Ces présentateurs numériques peuvent mettre en valeur vos offres de commerce électronique, ajoutant une touche humaine sans les coûts de tournage traditionnels.
3
Step 3
Appliquez des voix off et des sous-titres
Optimisez la portée et l'accessibilité de votre publicité en générant automatiquement des sous-titres/captions. Cela garantit que votre message est clair et efficace pour un public plus large sur diverses plateformes comme les publicités sur les réseaux sociaux.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Une fois toutes les personnalisations terminées, générez instantanément votre vidéo publicitaire. Exportez-la dans le format et la résolution souhaités, prête à être utilisée immédiatement sur vos pages produits de commerce électronique ou vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo engageants alimentés par AI pour renforcer la confiance et augmenter les ventes de produits sur votre site de commerce électronique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contrôle créatif de mes vidéos produits de commerce électronique ?

HeyGen offre des outils robustes pour le contrôle créatif, vous permettant de générer des vidéos produits dynamiques pour le commerce électronique en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez transformer facilement des scripts en récits visuels captivants, assurant que le message de votre marque est parfaitement transmis.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités UGC engageantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI efficace qui simplifie la création de publicités UGC authentiques et de publicités sur les réseaux sociaux. Utilisez des modèles de publicité préconstruits et des acteurs AI pour produire rapidement un contenu très engageant, idéal pour diverses campagnes de publicité vidéo en ligne.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos publicitaires AI efficace pour les entreprises de commerce électronique ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos publicitaires AI de premier plan pour le commerce électronique en offrant une génération instantanée de vidéos à partir de texte, réduisant considérablement les coûts de production et le temps économisé. Notre plateforme permet aux entreprises de créer rapidement des publicités AI de haute qualité sans ressources étendues.

Comment HeyGen soutient-il l'extension de la production de publicités AI pour diverses vidéos produits ?

HeyGen simplifie la production de publicités AI, vous permettant d'étendre la création de contenu pour plusieurs vidéos produits sur diverses plateformes. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte à vidéo et le redimensionnement des formats, vous pouvez adapter et distribuer efficacement vos campagnes.

