Générateur de Vidéos Publicitaires IA : Créez des Publicités à Fort Taux de Conversion Rapidement
Créez des publicités vidéo personnalisées gagnantes à partir de textes en utilisant la conversion avancée de texte en vidéo, stimulant un engagement et des conversions élevés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les agences de marketing et les marques de commerce électronique, mettant en avant la puissance des publicités vidéo personnalisées pour des campagnes variées. Utilisez une esthétique visuelle dynamique, avec divers modèles de publicités préconstruits et une génération de voix off claire et moderne, sur fond de présentations de produits sophistiquées. Cette vidéo doit illustrer la polyvalence des fonctionnalités de modèles et de scènes de HeyGen dans la production de publicités à fort impact.
Créez une publicité IA de témoignage authentique de 60 secondes pour les marques D2C cherchant une preuve sociale, avec des acteurs IA partageant des expériences positives de produits. Le style visuel doit être chaleureux et naturel, utilisant un éclairage doux et une musique de fond subtile, enrichi par des sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité. Cela vise à démontrer comment les publicités vidéo de style UGC peuvent être produites professionnellement avec facilité.
Créez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux spécialistes du marketing des réseaux sociaux, axée sur la génération de publicités vidéo gagnantes optimisées pour diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être tendance et énergique, capturant l'attention avec des coupes rapides et des visuels de support de bibliothèque multimédia/stock vibrants, soulignés par une bande sonore contemporaine et entraînante. Mettez en avant la facilité de redimensionnement et d'exportation des formats pour une adaptation sans faille sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités à Haute Performance.
Créez rapidement des publicités vidéo percutantes et optimisées pour la conversion en utilisant l'IA, boostant votre performance marketing.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour capter l'attention du public et stimuler l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires IA ?
HeyGen agit comme un générateur avancé de vidéos publicitaires IA, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des publicités vidéo personnalisées. Il utilise des Acteurs IA et des Avatars IA à partir de textes, offrant un contrôle créatif significatif pour produire des publicités vidéo gagnantes qui résonnent avec le public.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les publicités vidéo personnalisées ?
HeyGen propose de nombreuses options créatives pour générer des publicités vidéo personnalisées, y compris des publicités vidéo de style UGC et des options pour utiliser des modèles de publicités préconstruits. Les utilisateurs peuvent facilement créer diverses variantes de vidéos optimisées pour différentes plateformes, transformant même une URL en vidéo pour un flux de travail simplifié.
HeyGen peut-il prendre en charge la création de vidéos publicitaires dans plusieurs langues ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos publicitaires percutantes dans plus de 50 langues, élargissant leur portée mondiale. Avec HeyGen, vous pouvez intégrer des Acteurs IA, utiliser des clones de voix pour un rendu naturel et ajouter des sous-titres, garantissant des visuels efficaces, une voix off et des transitions prêtes pour la marque pour des publics divers.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de publicités IA de témoignages ?
HeyGen simplifie considérablement la création de publicités IA de témoignages en agissant comme un générateur efficace de vidéos publicitaires IA. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des textes en vidéos captivantes mettant en vedette des Avatars IA, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts de production.