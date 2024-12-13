Imaginez transformer votre stratégie marketing avec un générateur de publicités créatives AI qui produit sans effort des vidéos publicitaires captivantes. Cette vidéo de 30 secondes cible les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment ils peuvent rapidement transformer des scripts textuels en visuels dynamiques grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Le style visuel et audio doit être dynamique et optimiste, avec des graphismes vibrants et une voix off amicale et professionnelle qui inspire confiance.

Générer une Vidéo