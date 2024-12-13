Imaginez une vidéo dynamique et moderne de 45 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing confrontés à des blocages créatifs. Cette vidéo captivante, avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, utilise les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte à vidéo pour démontrer à quel point il est facile de générer des vidéos marketing de haute qualité, transformant des idées en récits vidéo convaincants avec une voix off dynamique et énergique.

Générer une Vidéo