Créez une vidéo narrative captivante de 45 secondes sur la "vie à la ferme" ciblant les consommateurs urbains, montrant le parcours des produits frais de la graine à la récolte avec un style visuel vibrant et naturel et une musique de fond instrumentale entraînante. Utilisez la vaste "bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour intégrer harmonieusement de magnifiques prises de vue de champs florissants et de fermiers heureux, garantissant une vidéo agricole authentique et engageante qui communique l'histoire de la marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une "vidéo explicative" concise de 60 secondes conçue pour les entreprises agricoles, démontrant les avantages d'une nouvelle technologie agricole, avec un style visuel professionnel et instructif et une voix off autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à "transformer le texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer sans effort des descriptions de produits détaillées en une vidéo agricole dynamique et informative qui met en avant les caractéristiques clés.
Produisez une "vidéo promotionnelle" invitante de 30 secondes pour une expérience de séjour à la ferme, visant à attirer les familles et les écotouristes avec une esthétique visuelle lumineuse et accueillante et une musique de fond acoustique joyeuse. Créez un récit visuel convaincant en utilisant les "modèles et scènes" diversifiés de HeyGen pour créer rapidement une vidéo agricole engageante qui encourage les réservations et met en valeur le charme unique de la ferme.
Concevez une "vidéo éducative" concise de 40 secondes illustrant les pratiques essentielles de l'agriculture biologique pour les jardiniers en herbe, en utilisant une approche visuelle propre et instructive avec une voix off calme et encourageante. Incorporez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, rendant la vidéo agricole accessible et engageante pour apprendre de nouvelles techniques et promouvoir des pratiques durables.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos agricoles

Créez des vidéos agricoles captivantes sans effort avec un créateur de vidéos AI. Produisez du contenu éducatif, des démonstrations de produits et des vidéos agricoles en utilisant des outils intelligents et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos agricoles ou commencez avec une toile vierge pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de vidéos agricoles.
2
Step 2
Collez votre script
Saisissez votre texte, et notre AI convertira instantanément votre script en un dialogue parlé engageant en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et une voix
Améliorez votre message avec des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque de médias et utilisez notre génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois votre vidéo éducative ou démonstration de produit parfaite, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect, prête pour votre public sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un contenu engageant pour les réseaux sociaux agricoles

Générez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de partager la vie à la ferme, des conseils agricoles et de vous connecter avec votre public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos agricoles engageantes pour mon public ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos agricoles engageantes en transformant le texte en contenu vidéo dynamique avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, garantissant que votre message résonne vraiment.

HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de vidéos et de contenus agricoles ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo, y compris des modèles spécifiques pour les vidéos agricoles, ainsi qu'une vaste bibliothèque de médias pour vous aider à créer facilement des vidéos éducatives, des démonstrations de produits ou des vidéos agricoles.

Puis-je personnaliser mes vidéos agricoles avec des éléments de marque uniques en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet d'appliquer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs, garantissant que vos vidéos agricoles racontent l'histoire de votre marque à travers des récits visuels convaincants.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour optimiser mes vidéos agricoles pour une portée plus large ?

HeyGen inclut des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect, rendant vos vidéos agricoles accessibles et parfaitement optimisées pour des plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux, augmentant les partages sociaux.

