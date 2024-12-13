Créateur de Vidéos Tutoriels Agile : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Transformez votre formation Agile avec des avatars IA. Produisez des tutoriels vidéo professionnels et clairs sans montage complexe.

Imaginez créer une vidéo tutorielle agile de 45 secondes pour les chefs de projet et les responsables d'équipe occupés, expliquant un principe fondamental de Scrum comme les réunions quotidiennes. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant du texte animé et de l'iconographie, complété par une voix off dynamique et professionnelle. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour lancer la création, rendant les concepts complexes faciles à comprendre pour une formation Agile efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation IA convaincante de 60 secondes destinée aux départements RH et aux formateurs d'entreprise, présentant un nouveau module d'apprentissage en ligne ou une politique de l'entreprise. Imaginez un style visuel professionnel et informatif, avec un avatar IA sophistiqué comme porte-parole, délivrant le contenu avec une génération de voix off de haute qualité. Cette approche garantit des vidéos cohérentes et engageantes pour les matériaux de formation cruciaux à travers votre organisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo Scrum engageante de 30 secondes ciblant les Scrum Masters et les équipes de développement, clarifiant le processus de revue de Sprint. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et énergique, incorporant un texte clair à l'écran et des sous-titres IA pour renforcer les messages clés. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu écrit en visuels captivants sans effort, rationalisant votre automatisation de flux de travail pour une meilleure communication d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel élégant de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant comment un créateur de vidéos tutoriels agile peut simplifier leur création de contenu. Le style visuel et audio doit être lumineux, énergique et convivial, rendant les étapes complexes accessibles. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen pour améliorer vos visuels, créant des vidéos véritablement engageantes qui mettent en valeur l'efficacité des nouveaux processus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels Agile

Créez rapidement des vidéos de formation agile et Scrum professionnelles avec l'IA, transformant vos scripts en contenu visuel engageant pour un apprentissage en ligne efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation agile. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script transforme instantanément votre texte en une structure vidéo de base pour votre tutoriel.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre contenu, assurant une présence professionnelle et relatable pour votre tutoriel agile.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Ajoutez instantanément des voix naturelles avec une génération de voix off de haute qualité, rendant votre formation agile accessible et engageante pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Effectuez les ajustements finaux à votre tutoriel agile, puis exportez votre vidéo finale en utilisant notre redimensionnement et exportation de rapport d'aspect pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création Rapide de Contenu Vidéo Engagé

.

Générez rapidement des clips vidéo captivants et des explications courtes pour compléter vos tutoriels agile et vidéos pédagogiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation IA engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation IA engageantes en transformant des scripts en visuels dynamiques avec des avatars IA réalistes et des voix off de haute qualité. Sa plateforme intuitive simplifie la production de matériaux de formation captivants.

Quel rôle jouent les avatars IA dans la production de matériaux de formation professionnels avec HeyGen ?

Avec HeyGen, les avatars IA servent de porte-parole professionnels, donnant vie à vos matériaux de formation sans montage vidéo complexe. Ils améliorent l'engagement et la compréhension des spectateurs, rendant votre contenu d'apprentissage en ligne plus dynamique et percutant.

HeyGen fournit-il des outils pour une rédaction de script et un montage vidéo efficaces pour le contenu d'apprentissage en ligne ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour une rédaction de script et un montage vidéo efficaces, y compris des modèles et une bibliothèque multimédia complète, spécifiquement pour le contenu d'apprentissage en ligne. Vous pouvez facilement générer des sous-titres et affiner vos tutoriels vidéo pour une clarté et un impact optimaux.

Pourquoi choisir HeyGen pour développer des vidéos tutoriels Agile percutantes ?

HeyGen est la solution idéale pour développer des vidéos tutoriels Agile percutantes en exploitant ses capacités de transformation de texte en vidéo et sa gamme diversifiée de modèles. Il permet une création rapide de voix off de haute qualité et une personnalisation via des contrôles de marque, garantissant que vos vidéos Scrum sont professionnelles et cohérentes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo