Générateur de Vidéos d'Aperçu d'Agence : Créez des Vidéos Professionnelles

Réduisez les coûts de production vidéo et créez des aperçus d'agence percutants en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, imaginez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes illustrant comment votre agence simplifie la production vidéo efficace. Ce clip doit présenter un style visuel rapide et engageant avec des coupes rapides et un texte percutant à l'écran, le tout sur une musique énergique libre de droits. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, soulignant comment il transforme sans effort le contenu écrit en visuels captivants, rendant ainsi le marketing de haute qualité accessible à tous.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes conçue pour les entreprises ayant besoin de comprendre rapidement des offres de services complexes. Cette vidéo doit utiliser un style visuel animé et amical avec des graphiques simplifiés et une voix AI chaleureuse et accessible, rendant les détails complexes faciles à comprendre. Démontrez comment les modèles et scènes disponibles de HeyGen permettent une création de contenu rapide, assurant la cohérence de la marque et la clarté du message avec un minimum d'effort pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Pour les agences chargées d'augmenter considérablement leur production de vidéos, concevez une vidéo sophistiquée de 50 secondes. Cette pièce doit présenter un style visuel d'entreprise et élégant, avec des transitions fluides et une intégration subtile de la marque, le tout soutenu par une voix off professionnelle et autoritaire. Soulignez comment la fonction avancée de génération de voix off de HeyGen garantit une narration cohérente et de haute qualité sur une multitude de projets, permettant ainsi aux agences de livrer un contenu vidéo soigné avec une efficacité remarquable.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Aperçu d'Agence

Générez des vidéos d'aperçu professionnelles et conformes à votre marque pour votre agence avec AI, simplifiant votre processus de production vidéo et améliorant vos présentations clients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou coller votre script vidéo. Notre plateforme utilise les capacités de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu écrit en un récit vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles pour représenter votre agence. Personnalisez leur apparence et leurs arrière-plans pour s'aligner parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Appliquez les contrôles de marque uniques de votre agence, y compris les logos et les schémas de couleurs spécifiques, pour assurer un aspect cohérent et professionnel tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'aperçu d'agence finalisée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre vidéo soignée et professionnelle avec des clients et des prospects.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Puissantes de Réussite Client

Développez des histoires de réussite client et des témoignages convaincants en utilisant la vidéo AI, démontrant efficacement l'impact et la valeur de votre agence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production vidéo pour les entreprises et les agences ?

HeyGen révolutionne la production vidéo en permettant aux entreprises et aux agences de créer des vidéos AI professionnelles sans effort. Notre générateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus, du script à l'écran, vous aidant à atteindre des résultats commerciaux impressionnants grâce à un marketing vidéo engageant.

Comment HeyGen aide-t-il à réduire les coûts et à augmenter la création de contenu vidéo ?

HeyGen réduit considérablement les coûts associés à la production vidéo traditionnelle, vous permettant d'augmenter la création de contenu vidéo sans ressources étendues. Avec des fonctionnalités telles que les voix off AI, les modèles personnalisables et les capacités de transformation de texte en vidéo, vous pouvez produire efficacement des vidéos marketing de haute qualité à la demande.

Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen, et comment puis-je maintenir la cohérence de la marque ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire divers contenus vidéo, des vidéos explicatives captivantes aux campagnes marketing, tout en maintenant une forte cohérence de la marque. Vous pouvez utiliser nos avatars AI réalistes et nos contrôles de marque robustes pour vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité et vos objectifs marketing.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe et les flux de travail vidéo efficaces ?

Oui, HeyGen est conçu pour améliorer la collaboration en équipe et optimiser les flux de travail vidéo pour les créateurs de contenu. Notre plateforme facilite le partage de projets sans heurts, permettant aux équipes de collaborer efficacement sur la création vidéo de n'importe où, rationalisant ainsi votre pipeline de production.

