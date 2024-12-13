Créateur de Vidéos Explicatives pour Produits Ag Tech

Créez des vidéos explicatives percutantes pour l'ag tech. Utilisez des avatars AI pour présenter clairement les innovations et les processus complexes.

Produisez une vidéo explicative de 90 secondes sur un produit ag tech, destinée aux propriétaires d'entreprises agricoles et aux agriculteurs, détaillant les avantages d'un nouveau système d'irrigation intelligent. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphiques illustratifs et des séquences réelles de fermes, complétés par une voix off professionnelle et informative générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à simplifier les processus complexes et à présenter le produit de manière efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 2 minutes pour les techniciens de terrain internes sur le dépannage d'un modèle spécifique de drone agricole. Cette vidéo éducative doit comporter un guide visuel clair et étape par étape, intégrant des vidéos animées pour mettre en évidence les composants clés, et utiliser un avatar AI pour présenter l'information de manière cohérente. L'audio doit être précis et instructif, conçu pour garantir une compréhension complète parmi le personnel.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux annonçant une nouvelle fonctionnalité passionnante pour une plateforme d'analyse agricole populaire, ciblant les utilisateurs existants et les clients potentiels. Le style visuel et audio doit être rapide et engageant, avec une musique de fond entraînante et un texte vibrant à l'écran, utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes. Ce contenu de créateur de vidéos promotionnelles doit susciter l'enthousiasme et les démonstrations de produits.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 60 secondes répondant aux questions fréquemment posées sur un nouveau logiciel de gestion de ferme, destiné aux utilisateurs existants cherchant des solutions rapides. L'approche visuelle doit être directe et conviviale, utilisant des graphiques clairs et des points clés concis, tous soutenus par des sous-titres précis pour l'accessibilité. Une présence de marque cohérente peut être maintenue en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Produits Ag Tech

Générez des vidéos explicatives convaincantes pour vos produits ag tech avec des avatars AI et un éditeur convivial, transformant des informations complexes en récits visuels engageants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par choisir parmi des modèles professionnels adaptés aux vidéos explicatives de produits, ou saisissez le script de votre produit ag tech pour tirer parti de la création de texte à vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et un Avatar AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des médias pertinents dans la bibliothèque multimédia et incorporez un avatar AI réaliste pour narrer les caractéristiques de votre produit.
3
Step 3
Appliquez une Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off naturelles dans diverses langues et ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour garantir que votre message soit clair et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Utilisez l'éditeur vidéo en ligne intuitif pour apporter les ajustements finaux à votre vidéo, puis exportez votre vidéo explicative ag tech de haute qualité pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients Ag Tech

Développez des vidéos de témoignages clients convaincantes démontrant l'impact réel et la valeur de vos produits ag tech, renforçant la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives à l'aide de l'AI ?

HeyGen simplifie la production de vidéos en convertissant votre script en vidéos explicatives engageantes avec des avatars AI réalistes et une technologie de texte à vidéo. Cela élimine le besoin de tournages complexes et de montage traditionnel, rendant la création de vidéos accessible à tous.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son éditeur vidéo en ligne intuitif et son interface de glisser-déposer. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre marque, ajouter du texte dynamique et des sous-titres, et choisir parmi une variété de modèles et de scènes, le tout soutenu par une bibliothèque multimédia complète.

HeyGen peut-il m'aider à atteindre un public plus large avec mes vidéos ?

Absolument. HeyGen améliore l'accessibilité et la portée en générant automatiquement des sous-titres et en fournissant un générateur de voix AI pour des options de narration diversifiées. De plus, adaptez facilement votre contenu pour diverses plateformes avec des fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos explicatives spécialisées pour les produits ag tech ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives AI idéal pour les entreprises agricoles. Notre plateforme vous permet de créer des démonstrations de produits convaincantes et des vidéos de formation, expliquant efficacement les processus ag tech complexes avec des avatars AI et des récits visuels engageants.

