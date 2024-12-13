Créateur de Vidéos d'Instructions de Suivi pour une Éducation Facile des Patients

Créez rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients en utilisant des avatars AI pour améliorer la compréhension et la rétention.

Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour les patients, fournissant des instructions essentielles de suivi après une procédure dentaire courante. Cette vidéo, destinée aux patients post-procédure, doit maintenir un style visuel chaleureux et rassurant, complété par un ton audio calme et clair, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer l'information de manière professionnelle et empathique, assurant aux patients qu'ils se sentent bien informés et pris en charge pendant leur rétablissement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour le personnel de santé, axée sur les protocoles de suivi mis à jour pour une nouvelle technique chirurgicale. Ciblant les professionnels de la santé, la vidéo doit avoir une esthétique propre et professionnelle avec un texte à l'écran net et une voix off précise, utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour convertir des directives écrites détaillées en un module de formation cohérent et facilement assimilable pour une création vidéo efficace pour le personnel de santé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle dynamique de 30 secondes expliquant le suivi d'un nouveau traitement esthétique, conçue pour les clients post-procédure. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, utilisant des graphiques vibrants et une voix encourageante, rapidement construite avec les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter un guide étape par étape à la fois informatif et visuellement attrayant, reflétant un créateur de vidéos d'instructions de suivi de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 50 secondes destinée aux clients potentiels, introduisant subtilement les principes généraux de suivi pour les programmes de bien-être, servant d'outil d'engagement des patients. Le style visuel et audio doit être amical, accessible et inclusif, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer la clarté et atteindre un large public, rendant l'information complexe facilement compréhensible et renforçant la confiance dans vos capacités de créateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instructions de Suivi

Créez rapidement des instructions de suivi professionnelles et claires pour les patients et le personnel sans avoir besoin de compétences en montage vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script d'instructions de suivi dans HeyGen. Notre créateur de vidéos AI transforme votre texte en une histoire visuelle, rendant les vidéos d'instruction sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos et d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque. Ces présentateurs AI garantissent que votre vidéo éducative pour les patients est engageante et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Sous-titres
Améliorez votre message avec une génération de voix off professionnelle, assurant une communication claire. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité, rendant votre vidéo pour le personnel de santé inclusive.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'instructions de suivi terminée, exportez-la facilement dans divers formats. Ce créateur de vidéos tutoriels simplifie la distribution, vous permettant de partager rapidement des informations vitales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée du Contenu d'Instruction

.

Générez une gamme plus large de vidéos d'instructions et de suivi complètes pour atteindre et éduquer efficacement un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction ?

HeyGen permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos AI, éliminant le besoin de compétences complexes en montage vidéo. Il suffit d'entrer votre script et de choisir parmi divers présentateurs AI et modèles de vidéo pour produire rapidement des vidéos d'instruction professionnelles pour n'importe quel objectif.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'instructions de suivi pour l'éducation des patients ?

Absolument. HeyGen est un créateur idéal de vidéos d'instructions de suivi, permettant aux professionnels de la santé de créer facilement des vidéos éducatives engageantes pour les patients. Utilisez les présentateurs AI et les capacités de texte en vidéo pour délivrer des messages clairs et cohérents qui améliorent l'engagement des patients.

Qu'est-ce qui rend la technologie de texte en vidéo de HeyGen unique pour les tutoriels ?

La technologie avancée de texte en vidéo de HeyGen transforme votre contenu écrit en vidéos tutoriels dynamiques avec des présentateurs AI réalistes et des voix off naturelles. Cela garantit que vos vidéos d'instruction sont non seulement informatives mais aussi très engageantes pour votre public.

HeyGen propose-t-il des modèles pour accélérer la production de vidéos pour la formation du personnel ou le marketing ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos professionnels et de scènes, rendant incroyablement rapide la production de vidéos de formation du personnel ou de marketing de haute qualité. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec les couleurs et logos de votre marque pour maintenir la cohérence sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo