Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute ciblant les affiliés technologiques et les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment HeyGen simplifie la création d'une vidéo promotionnelle d'affiliation grâce à ses capacités avancées de création vidéo par IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des captures d'écran de l'interface HeyGen, accompagnées d'une voix off IA dynamique et claire. Mettez en avant la facilité de générer du contenu professionnel grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, montrant à quelle vitesse les utilisateurs peuvent transformer un texte écrit en vidéo dynamique.

