Créateur de Vidéos Promo d'Affiliation : Augmentez Vos Commissions
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles à fort taux de conversion avec une voix off IA engageante et des modèles personnalisables pour toute plateforme.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo promotionnelle de 90 secondes pour les marketeurs e-commerce et les créateurs de contenu doit illustrer comment HeyGen leur permet de créer facilement des vidéos de produits variées. Cette vidéo adoptera un style visuel dynamique et engageant, présentant divers plans de produits et différents modèles personnalisables, le tout présenté par un avatar IA amical. Mettez en avant la polyvalence des avatars IA de HeyGen pour donner vie aux histoires de produits sans avoir besoin d'équipements de studio coûteux.
Développez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les agences de marketing digital, en mettant l'accent sur la façon dont HeyGen simplifie la création de contenu automatisé pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide, accrocheur et vibrant, avec une musique de fond tendance et des sous-titres faciles à lire. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité efficace de sous-titres/captions de HeyGen, démontrant comment elle améliore l'accessibilité et l'engagement pour le contenu social de courte durée.
Créez une vidéo instructive complète de 2 minutes pour les équipes de marketing mondiales et les agences, détaillant comment les capacités de l'éditeur vidéo de HeyGen facilitent la création de supports marketing percutants pour une distribution multi-plateforme. Le style visuel doit être soigné et informatif, incorporant des thèmes globaux et démontrant l'intégration transparente de divers éléments, complétée par une génération de voix off multilingue de haute qualité. Mettez en avant la puissance de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour atteindre facilement des audiences diversifiées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Promo d'Affiliation Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes avec l'IA pour stimuler les conversions et maximiser votre potentiel de revenus d'affiliation.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos courtes captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour étendre votre portée et votre engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
Le puissant créateur vidéo IA de HeyGen transforme votre script en contenu vidéo engageant sans effort. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une vidéo complète avec des avatars IA et une voix off IA synchronisée. Cela simplifie l'ensemble du processus de montage vidéo, rendant la création de contenu accessible et efficace.
Quelles options de personnalisation technique sont disponibles dans l'éditeur en ligne de HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son éditeur en ligne intuitif et son interface de glisser-déposer. Vous pouvez personnaliser votre avatar IA, utiliser divers modèles et scènes personnalisables, et appliquer des contrôles de marque tels que logos et couleurs. Cela garantit que votre vidéo promotionnelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il générer des sous-titres et s'adapter à différents formats vidéo pour la distribution ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et la portée. De plus, vous pouvez facilement télécharger des vidéos dans divers formats d'aspect, optimisés pour une distribution multi-plateforme sur différents réseaux sociaux, garantissant que votre contenu soit attrayant partout.
Comment les avatars IA et la technologie de voix off IA de HeyGen fonctionnent-ils pour créer des vidéos professionnelles ?
HeyGen utilise des outils IA avancés pour créer des avatars IA réalistes capables de présenter votre script avec des expressions et des gestes naturels. Associée à une génération de voix off IA de haute qualité, cette technologie garantit que vos vidéos soient professionnelles, engageantes et incroyablement réalistes, simplifiant considérablement le montage et la production vidéo.