Créateur de Vidéos pour le Marketing d'Affiliation : Créez des Vidéos à Haute Conversion

Accélérez la création de contenu vidéo d'affiliation grâce à la fonctionnalité Texte-à-vidéo, augmentant le trafic et les conversions.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes conçue pour les affiliés désireux de promouvoir efficacement leurs produits. Cette vidéo doit présenter des visuels vibrants et accrocheurs et être narrée par un avatar AI réaliste avec une voix off énergique, montrant à quel point il est simple de générer des publicités vidéo engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Ciblant les petites entreprises et les agences, cette vidéo didactique de 45 secondes vise à démontrer l'efficacité de la création vidéo par AI. Présentez un style visuel professionnel et informatif complété par une voix off autoritaire, expliquant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut transformer un contenu long en vidéos marketing percutantes à grande échelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo produit captivante de 60 secondes pour les vendeurs eCommerce cherchant à créer du contenu qui arrête le défilement pour leurs boutiques en ligne. Adoptez un style vidéo AI UGC tendance et authentique avec une voix off dynamique, mettant en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen pour présenter efficacement les produits.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes pour les créateurs de contenu souhaitant étendre leur portée sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être moderne et accessible, avec une voix off claire et des sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour améliorer l'engagement, illustrant comment HeyGen simplifie la création vidéo tout en maintenant des vidéos conformes à la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour le Marketing d'Affiliation

Créez rapidement et professionnellement des vidéos de marketing d'affiliation convaincantes avec notre plateforme alimentée par AI, conçue pour vous aider à augmenter les conversions et à engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script de marketing d'affiliation. Notre plateforme utilise la fonctionnalité "Texte-à-vidéo" pour transformer sans effort votre contenu écrit en une vidéo soignée, simplifiant ainsi le processus initial de création vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Visuels
Renforcez votre message en sélectionnant un "avatar AI" engageant pour présenter votre produit. Choisissez parmi une gamme diversifiée de présentateurs AI et intégrez des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias pour illustrer votre offre d'affiliation.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Peaufinez
Assurez-vous que vos vidéos vous appartiennent distinctement en utilisant nos "Contrôles de branding (logo, couleurs)". Ajoutez des éléments de marque personnalisés et intégrez des appels à l'action clairs, rendant vos vidéos conformes à la marque cohérentes et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution sur diverses plateformes. Avec "Redimensionnement des ratios d'aspect et exportations", vous pouvez rapidement adapter vos créations de vidéos de marketing d'affiliation pour un visionnage optimal sur n'importe quel canal social.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos d'Avis de Produits Authentiques

Exploitez l'AI pour créer sans effort des vidéos d'avis de produits authentiques et des vidéos AI UGC, renforçant la confiance et stimulant les conversions pour les produits d'affiliation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen, un créateur de vidéos AI, peut-il améliorer ma stratégie de marketing vidéo ?

HeyGen, en tant que leader dans la création de vidéos AI, permet aux entreprises de créer du contenu vidéo marketing professionnel de manière efficace. Il vous permet de transformer du texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, améliorant considérablement votre processus de création vidéo et votre stratégie globale.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil idéal pour la création de vidéos pour les affiliés et les vendeurs e-commerce ?

HeyGen offre aux affiliés et aux vendeurs e-commerce une plateforme intuitive pour générer rapidement des vidéos produits et des publicités vidéo de haute qualité. Utilisez des avatars AI et une vaste bibliothèque de médias pour produire du contenu convaincant, parfait pour stimuler l'engagement sur diverses plateformes de médias sociaux.

Puis-je maintenir mon identité de marque tout en créant des vidéos avec HeyGen ?

Absolument. Le créateur de vidéos marketing de HeyGen inclut des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Cela garantit que tous vos supports de marketing vidéo sont constamment conformes à votre marque, renforçant votre identité unique.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux comme TikTok ou YouTube ?

Oui, le créateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour une création vidéo polyvalente, vous permettant d'optimiser le contenu pour diverses plateformes de médias sociaux, y compris TikTok, YouTube et Instagram. Ajustez facilement les ratios d'aspect et exportez des publicités vidéo de haute qualité pour maximiser votre portée et votre engagement.

