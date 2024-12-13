Créateur de Vidéos Explicatives pour le Marketing d'Affiliation pour des Publicités à Haute Conversion

Créez des vidéos explicatives de produits engageantes avec notre générateur de vidéos explicatives AI. Exploitez des avatars AI puissants pour créer un contenu convaincant qui stimule les ventes d'affiliation.

Créez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes démontrant comment un générateur de vidéos explicatives AI simplifie la création de contenu pour les marketeurs technophiles. Mettez en avant un style visuel moderne et élégant avec une voix AI autoritaire mais amicale, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des concepts complexes de marketing d'affiliation, les rendant facilement compréhensibles pour votre audience.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique et optimiste d'une minute destinée aux futurs marketeurs affiliés novices en production vidéo. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, accompagné d'une musique de fond joyeuse, illustrant comment les modèles de vidéos personnalisables de HeyGen permettent à quiconque de créer rapidement un contenu d'apparence professionnelle, renforçant la confiance dans leur parcours de création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel approfondi de 2 minutes pour les réseaux d'affiliation mondiaux et les créateurs de contenu internationaux, expliquant les avantages techniques de l'utilisation d'un créateur de vidéos explicatives avancé pour le marketing d'affiliation. Adoptez un style visuel clair et informatif avec une voix AI précise, mettant en avant la fonctionnalité robuste de génération de voix off de HeyGen et comment elle s'intègre parfaitement avec les sous-titres AI pour une accessibilité élargie à travers différentes langues.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les équipes marketing et les agences, en mettant l'accent sur l'efficacité et la synergie d'équipe. Utilisez un style visuel rapide et professionnel avec un design sonore percutant. Cette vidéo doit démontrer puissamment comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script rationalise la création de vidéos de marketing d'affiliation engageantes, améliorant la collaboration en temps réel pour un déploiement de campagne plus rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour le Marketing d'Affiliation

Créez sans effort des vidéos explicatives engageantes pour le marketing d'affiliation qui captivent votre audience et stimulent les conversions grâce à l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par rédiger votre script convaincant, en utilisant notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour générer instantanément vos premières scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et l'Avatar AI
Choisissez parmi divers modèles vidéo pour définir la scène, puis sélectionnez un avatar AI engageant pour présenter visuellement vos vidéos explicatives animées.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Engagée
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle en utilisant notre puissant outil de génération de voix off, garantissant un message clair et percutant du générateur de voix AI.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Marketing
Finalisez votre projet de créateur de vidéos explicatives pour le marketing d'affiliation en appliquant des contrôles de branding et en l'exportant dans le format optimal pour vos campagnes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès des Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en créant des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant les expériences positives des clients avec les produits promus.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour générer des vidéos explicatives ?

HeyGen exploite une AI avancée en tant que générateur de vidéos explicatives AI, transformant les scripts en contenu dynamique avec des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI sophistiqué. Cette intégration, avec les sous-titres AI, simplifie la création de vidéos explicatives animées de haute qualité de manière efficace.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives animées créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos explicatives animées. Vous pouvez personnaliser le contenu en utilisant une large gamme de modèles vidéo, incorporer les éléments spécifiques de votre marque grâce aux contrôles de branding, et ajuster les scènes pour correspondre parfaitement à votre message, rendant chaque vidéo unique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace pour les présentations de produits ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives idéal pour les vidéos explicatives de produits, permettant aux équipes de vente et de marketing de communiquer clairement la valeur. Son interface intuitive et ses divers modèles vidéo simplifient le processus de création de visuels engageants qui mettent en avant les caractéristiques et les avantages des produits, favorisant la compréhension des clients.

HeyGen prend-il en charge différents formats d'aspect vidéo et options d'exportation ?

Absolument, HeyGen garantit que vos vidéos sont polyvalentes en prenant en charge diverses capacités de redimensionnement des formats d'aspect pour s'adapter à différentes plateformes. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos explicatives terminées en haute qualité, les rendant prêtes pour une distribution immédiate sur n'importe quel canal.

