Votre Générateur de Vidéos de Campagne de Plaidoyer pour un Changement Réel

Créez des campagnes de sensibilisation convaincantes plus rapidement. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos histoires et stimuler l'engagement pour votre cause.

Pour les organisations à but non lucratif cherchant à engager des donateurs et bénévoles potentiels, une vidéo de campagne de sensibilisation de 90 secondes est nécessaire, avec un style visuel empathique et plein d'espoir, accompagné d'une narration claire et professionnelle. Les avatars AI de HeyGen peuvent présenter des statistiques clés et partager des témoignages personnels, renforcés par une génération de voix off naturelle pour établir une connexion émotionnelle avec le public.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo urgente de 60 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux jeunes adultes et aux activistes, conçue pour susciter l'engagement autour d'une question cruciale. Utilisez un style visuel dynamique et percutant avec une musique de fond entraînante. Exploitez la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des messages urgents, complétés par des sous-titres pour une accessibilité maximale sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de campagne de plaidoyer informative de 2 minutes est essentielle pour les décideurs politiques et les leaders communautaires, conçue pour expliquer un problème sociétal complexe avec une approche visuelle autoritaire et axée sur les données, et une voix off calme et persuasive. Ce récit peut être construit efficacement en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour une orientation structurelle, enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce de collecte de fonds inspirante de 45 secondes ciblant les particuliers et les sponsors d'entreprise, en utilisant un style visuel et audio motivant pour susciter un soutien émotionnel. Cette vidéo AI devrait présenter des avatars AI convaincants délivrant un appel à l'action bref et percutant, et bénéficier des fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect ratio de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur divers réseaux sociaux et placements publicitaires numériques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagne de Plaidoyer

Créez sans effort des vidéos de plaidoyer convaincantes pour sensibiliser et stimuler l'engagement pour votre cause, transformant votre message en histoires visuelles percutantes avec AI.

1
Step 1
Créez Votre Récit Convaincant
Commencez par entrer votre texte ou script dans notre plateforme. Cela permet une transformation fluide de "texte en vidéo à partir d'un script", garantissant que votre message est efficacement transmis pour vos "campagnes de sensibilisation".
2
Step 2
Choisissez des Éléments Visuels Engagés
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos pour lancer votre projet ou personnalisez avec des "avatars AI" réalistes. Ces outils visuels renforcent votre message, stimulant l'engagement sur les plateformes.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Professionnelle et des Sous-titres
Améliorez la clarté et la portée de votre vidéo en utilisant la "génération de voix off" pour narrer votre message. Cette fonctionnalité garantit que votre vidéo est percutante et comprise, surtout lorsqu'il s'agit de défendre des questions cruciales.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre création et exportez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement et exportation d'aspect ratio" pour un visionnage optimal. Partagez votre "vidéo AI" convaincante sur les plateformes pour maximiser la portée et l'impact de votre campagne.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec du Contenu Motivant

Développez des vidéos de plaidoyer inspirantes qui établissent une connexion émotionnelle avec votre public et encouragent l'action pour votre cause.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés pour transformer vos scripts en vidéos AI engageantes. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo professionnelle avec une génération de voix off synchronisée et des expressions réalistes, simplifiant votre création de texte en vidéo.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec ma propre marque et mes médias en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Vous pouvez également télécharger vos propres médias pour personnaliser n'importe quel modèle de vidéo diversifié de HeyGen, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels sont les supports multilingues et les fonctionnalités d'accessibilité offerts par HeyGen ?

HeyGen offre un support multilingue étendu grâce à ses capacités avancées de génération de voix off, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial. De plus, il génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour tous les spectateurs.

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif avec des vidéos de campagne de plaidoyer ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer rapidement et efficacement des vidéos de campagne de plaidoyer convaincantes avec son générateur de vidéos AI. Notre plateforme simplifie la narration, aidant les organisations à stimuler l'engagement et à sensibiliser à leurs causes cruciales avec un contenu de qualité professionnelle.

