Pour les organisations à but non lucratif cherchant à engager des donateurs et bénévoles potentiels, une vidéo de campagne de sensibilisation de 90 secondes est nécessaire, avec un style visuel empathique et plein d'espoir, accompagné d'une narration claire et professionnelle. Les avatars AI de HeyGen peuvent présenter des statistiques clés et partager des témoignages personnels, renforcés par une génération de voix off naturelle pour établir une connexion émotionnelle avec le public.

Générer une Vidéo