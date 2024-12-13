Créez de l'Impact avec Notre Créateur de Vidéos Explicatives de Campagne de Plaidoyer

Transformez votre message en vidéos animées puissantes en utilisant des avatars IA réalistes pour faire avancer votre campagne de plaidoyer.

Créez une vidéo explicative de campagne de plaidoyer convaincante de 60 secondes destinée au grand public, incitant à soutenir la conservation de l'environnement. Le style visuel doit être inspirant et porteur d'espoir, avec des avatars IA réalistes délivrant des messages clés directement, tandis que l'audio reste clair et motivant. Utilisez la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen pour mettre en avant des voix diverses, renforçant ainsi la narration persuasive de votre campagne.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes parfaite pour les petites organisations à but non lucratif et les militants de base qui n'ont pas d'expérience en production vidéo. Cette vidéo doit présenter une nouvelle initiative communautaire, en utilisant un style visuel animé et lumineux et une voix off encourageante et amicale. Exploitez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour assembler rapidement un récit engageant qui inspire l'action locale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing concise de 30 secondes optimisée pour les réseaux sociaux, ciblant les jeunes adultes pour sensibiliser à la santé mentale. Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, utilisant des graphismes modernes et une voix off forte et émotive. Employez la capacité de 'Génération de voix off' de HeyGen pour garantir une piste audio professionnelle et résonnante qui stimule l'engagement et encourage le partage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 90 secondes pour les décideurs politiques et les éducateurs, simplifiant les complexités d'une nouvelle politique environnementale. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle, incorporant des visualisations de données et une narration calme et autoritaire. Améliorez le contenu avec le 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' de HeyGen pour fournir des visuels et des exemples pertinents, créant une vidéo explicative de campagne de plaidoyer complète qui clarifie les détails complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Campagne de Plaidoyer

Créez facilement des vidéos explicatives convaincantes pour vos campagnes de plaidoyer, engageant votre audience et provoquant un changement significatif.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Histoire
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de modèles de vidéos explicatives ou partez de zéro. L'interface intuitive garantit qu'aucune expérience n'est nécessaire pour poser les bases de votre narration persuasive.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels & Audios Engagés
Donnez vie à votre message en ajoutant des avatars IA réalistes, des voix off personnalisées et des médias riches de la bibliothèque de stock. Cette étape garantit que vos vidéos explicatives résonnent visuellement et auditivement.
3
Step 3
Appliquez la Touche de Votre Marque
Personnalisez votre vidéo explicative de campagne de plaidoyer en appliquant des contrôles de marque, y compris logos et couleurs. Générez des sous-titres clairs pour garantir que votre appel à l'action est accessible et percutant.
4
Step 4
Exportez et Amplifiez Votre Message
Une fois votre vidéo convaincante terminée, exportez-la facilement dans divers formats optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux. Partagez largement votre campagne de plaidoyer pour maximiser sa portée et son impact.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez et Mobilisez les Supporters

Développez des vidéos inspirantes avec des avatars IA réalistes et des voix off convaincantes pour rallier le soutien et stimuler l'engagement communautaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo professionnelle en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off IA, garantissant une narration persuasive même sans expérience préalable.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur idéal de vidéos explicatives de campagne de plaidoyer ?

HeyGen est un excellent créateur de vidéos explicatives de campagne de plaidoyer en permettant aux organisations de produire rapidement du contenu percutant. Vous pouvez créer des récits engageants avec des avatars IA réalistes et des voix off dynamiques, facilement adaptables pour les réseaux sociaux et divers canaux de marketing vidéo pour stimuler votre appel à l'action.

HeyGen peut-il vraiment aider à créer des vidéos animées avec l'IA ?

Oui, HeyGen utilise une IA avancée pour vous aider à créer des vidéos animées avec des avatars IA réalistes qui parlent votre script naturellement. Cette puissante technologie de texte à vidéo, combinée à des voix off IA expressives, donne vie à votre message sans compétences complexes en animation.

Quel contrôle créatif ai-je lors de la création de vidéos explicatives avec HeyGen ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéos explicatives pour correspondre à votre marque. Vous pouvez incorporer votre image de marque, utiliser une riche bibliothèque de médias et ajouter des sous-titres pour garantir que votre contenu de marketing vidéo est parfaitement aligné avec votre vision.

