HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéos explicatives pour correspondre à votre marque. Vous pouvez incorporer votre image de marque, utiliser une riche bibliothèque de médias et ajouter des sous-titres pour garantir que votre contenu de marketing vidéo est parfaitement aligné avec votre vision.