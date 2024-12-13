Créez une publicité vidéo courte et dynamique de 30 secondes montrant comment les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs peuvent générer facilement des publicités engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide avec des coupes dynamiques et des graphismes modernes et lumineux, accompagné d'une musique contemporaine et entraînante. Mettez en avant la facilité de démarrer avec divers "Modèles & scènes" et d'adapter rapidement le résultat final avec le "Redimensionnement des formats & exportations" pour différentes plateformes.

