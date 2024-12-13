Générateur de Vidéos Publicitaires : Créez des Publicités Rapidement avec l'AI
Produisez sans effort des vidéos publicitaires professionnelles en utilisant nos modèles & scènes étendus, faisant de vous un expert en création de vidéos publicitaires AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit convaincante de 45 secondes ciblant les marques de commerce électronique et les chefs de produit, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. L'approche visuelle doit être épurée et professionnelle, avec un "avatar AI" amical présentant les principaux avantages, complété par une "Génération de voix off" claire et autoritaire. La musique de fond doit être subtile et d'entreprise, garantissant que l'accent reste sur l'explication du produit.
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux startups et créateurs de contenu, détaillant un service complexe de manière accessible. Le style visuel doit combiner des graphismes animés avec un texte concis à l'écran, créant une expérience éducative engageante. Une voix off amicale et explicative doit guider le spectateur, renforcée par des "Sous-titres/captions" précis générés directement à partir de la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour assurer une compréhension maximale.
Créez une vignette vidéo émouvante de 30 secondes, parfaite pour les marketeurs cherchant à produire des vidéos de témoignages authentiques ou des publicités UGC. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, mettant en scène des individus divers partageant des expériences positives, en incorporant potentiellement des séquences pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir la narration. Une piste instrumentale douce et inspirante doit accompagner les visuels, créant une vidéo publicitaire digne de confiance et relatable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant l'AI, augmentant considérablement l'efficacité de votre campagne.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Créez sans effort des publicités captivantes pour les réseaux sociaux et des clips vidéo courts qui stimulent l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo engageantes efficacement ?
HeyGen sert de créateur de vidéos publicitaires AI intuitif, vous permettant de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité. Exploitez les avatars AI et les clones de voix générés à partir d'un script pour créer des récits captivants, améliorant votre expérience de générateur de vidéos publicitaires avec rapidité et facilité.
HeyGen offre-t-il une flexibilité créative pour divers formats de publicités vidéo ?
Oui, HeyGen offre une flexibilité créative étendue pour vos publicités vidéo. Utilisez une large gamme de modèles prêts à l'emploi et personnalisez-les avec votre image de marque, prenant en charge divers formats allant des courtes publicités vidéo aux vidéos produits détaillées avec des options essentielles de redimensionnement des formats et d'exportation.
Puis-je personnaliser mes vidéos publicitaires avec des éléments de marque uniques ?
Absolument. HeyGen propose des contrôles de marque automatiques robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels. Notre éditeur glisser-déposer convivial simplifie la personnalisation des modèles pour vos vidéos publicitaires et assure la cohérence de la marque.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenus vidéo diversifiés comme les publicités UGC ou les vidéos explicatives ?
HeyGen simplifie la création de contenus vidéo diversifiés, y compris des publicités UGC captivantes et des vidéos explicatives informatives. En tant que créateur de vidéos publicitaires AI avancé, il offre des flux de travail intuitifs et des fonctionnalités qui permettent aux créateurs de contenu et aux marketeurs de produire efficacement des vidéos publicitaires très efficaces.