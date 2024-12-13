Imaginez une vidéo de rapport marketing de 30 secondes présentant les performances du troisième trimestre, destinée aux analystes marketing et aux propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être moderne et axé sur les données, avec des graphiques épurés et des superpositions de texte dynamiques, tandis que l'audio doit avoir un ton professionnel et entraînant, délivré par une voix off générée par l'IA claire. Utilisez les capacités de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script et de génération de voix off pour transformer rapidement des données brutes en un récit captivant.

Générer une Vidéo