Créateur de Vidéos de Rapport Publicitaire : Créez des Visuels Dynamiques
Transformez sans effort des données marketing complexes en vidéos de rapport publicitaire captivantes. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script simplifie la création et augmente l'engagement.
Développez une vidéo de rapport marketing dynamique de 45 secondes pour les équipes créatives et les agences de marketing, en se concentrant sur une campagne récente réussie. Le style visuel doit être engageant et orienté vers la narration, avec des visuels cohérents avec la marque et des éléments animés, complétés par une musique inspirante et une narration professionnelle. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un départ rapide et son support de bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel.
Créez une publicité vidéo de 60 secondes démontrant l'impact d'un nouveau lancement de produit, destinée aux spécialistes du marketing de performance et aux marques de commerce électronique. Le style visuel doit être rapide et accrocheur, mettant en avant les caractéristiques du produit et montrant des variations de tests A/B, accompagné d'une voix off énergique et concise et d'effets sonores percutants. Incorporez les avatars AI de HeyGen pour présenter des statistiques clés et des sous-titres pour une accessibilité maximale.
Produisez une vidéo de rapport publicitaire concise de 15 secondes conçue pour les gestionnaires de médias sociaux et les créateurs de contenu afin de partager rapidement les points forts de la campagne. Le style visuel doit être court et attrayant, avec des coupes rapides et une sensation de contenu généré par les utilisateurs, avec une musique tendance et une narration brève et engageante. Mettez en avant le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour adapter facilement le contenu à diverses plateformes sociales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Concevez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez la plateforme de création vidéo AI de HeyGen pour produire rapidement des publicités vidéo captivantes pour vos campagnes marketing.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin d'améliorer vos rapports publicitaires et d'augmenter l'engagement en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de rapport marketing captivantes ?
HeyGen, en tant que plateforme avancée de création vidéo par IA, vous permet de transformer facilement des rapports marketing complexes en vidéos de rapport marketing dynamiques et captivantes. Utilisez des modèles et scènes prêts à l'emploi et des avatars AI pour générer rapidement du contenu professionnel, faisant de HeyGen un créateur efficace de vidéos de rapport publicitaire.
Quels types de publicités vidéo puis-je créer avec le Créateur de Publicités Vidéo AI de HeyGen ?
Le Créateur de Publicités Vidéo AI de HeyGen vous permet de produire une large gamme de publicités vidéo gagnantes, y compris des publicités vidéo de style UGC, des vidéos de produits et des vidéos publicitaires générales. Exploitez la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off pour créer du contenu de haute qualité qui résonne avec votre audience sur diverses plateformes sociales.
Puis-je personnaliser les éléments de marque et visuels de mes vidéos avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos professionnelles. Notre éditeur par glisser-déposer, combiné à un vaste support de bibliothèque de médias/stock, facilite la personnalisation des modèles ou la création d'éléments personnalisés.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour les campagnes marketing ?
Le moteur créatif de HeyGen, avec ses capacités de création vidéo natives aux invites, simplifie considérablement le processus de génération vidéo de bout en bout pour les campagnes marketing. Cela permet une itération rapide et la production de diverses vidéos pour les réseaux sociaux, optimisant vos tests créatifs et économisant du temps et des ressources.