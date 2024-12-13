Imaginez un tutoriel vidéo publicitaire vibrant de 30 secondes destiné aux entrepreneurs en herbe ou aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer des publicités professionnelles. Le style visuel doit être épuré, moderne et très engageant, avec un avatar AI enthousiaste guidant l'utilisateur tout au long du processus, sur une musique de fond entraînante et inspirante. Cette vidéo démontrera la puissance des avatars AI de HeyGen pour personnaliser les messages marketing sans tournage complexe.

Générer une Vidéo