Créateur de Vidéos Publicitaires pour des Annonces Engagantes et Performantes

Transformez le texte en puissantes publicités vidéo avec des avatars AI, des animations engageantes et des outils de glisser-déposer faciles à utiliser pour réussir sur les réseaux sociaux.

Imaginez un tutoriel vidéo publicitaire vibrant de 30 secondes destiné aux entrepreneurs en herbe ou aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer des publicités professionnelles. Le style visuel doit être épuré, moderne et très engageant, avec un avatar AI enthousiaste guidant l'utilisateur tout au long du processus, sur une musique de fond entraînante et inspirante. Cette vidéo démontrera la puissance des avatars AI de HeyGen pour personnaliser les messages marketing sans tournage complexe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing qui ont besoin de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité pour des campagnes variées. L'esthétique visuelle doit être élégante et rythmée, incorporant des séquences vidéo professionnelles et des transitions fluides, complétées par une voix off claire et autoritaire expliquant les gains d'efficacité. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de contenu à partir de simples mots.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les éducateurs cherchant à transformer leur matériel volumineux en courts métrages ou publicités vidéo en ligne concis et partageables. Le style visuel doit être informatif tout en étant visuellement stimulant, utilisant des superpositions de texte animées et des visuels riches tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une voix off amicale et articulée. Cette suggestion met en avant la facilité de réutilisation du contenu avec des ressources multimédias intégrées.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux entreprises de commerce électronique désireuses d'attirer immédiatement l'attention et de stimuler les ventes. Le style visuel et audio doit être lumineux, percutant et visuellement frappant avec des coupes rapides et un appel à l'action clair, mettant en avant un produit. Ce court clip démontrera à quel point les modèles et scènes personnalisables de HeyGen permettent aux entreprises de lancer des publicités captivantes sur les réseaux sociaux en quelques minutes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Publicitaires

Créez des vidéos publicitaires convaincantes sans effort avec des outils alimentés par l'AI, transformant vos idées en campagnes à fort impact prêtes pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo préconçus pour lancer votre publicité. Ces modèles fournissent une base professionnelle, rendant la création vidéo accessible sans compétences en design.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message avec des Avatars AI
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre message. Cette fonctionnalité permet une narration engageante et une présentation professionnelle sans besoin d'acteurs ou de tournage complexe.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations avec des Outils de Glisser-Déposer
Personnalisez votre publicité avec des outils de glisser-déposer intuitifs. Ajoutez facilement vos éléments de marque, texte, images et musique, garantissant que votre publicité s'aligne parfaitement avec la vision de votre campagne.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Publicitaire de Haute Qualité
Générez votre publicité avec des exportations de haute qualité adaptées à toutes les principales plateformes sociales et publicitaires. Votre vidéo finale sera optimisée pour l'impact et la clarté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Témoignages Impactantes

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos puissantes alimentées par l'AI pour une preuve sociale percutante dans vos publicités.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires avec des outils alimentés par l'AI ?

HeyGen révolutionne l'expérience de création de vidéos publicitaires en utilisant des outils avancés alimentés par l'AI. Vous pouvez transformer facilement vos scripts en vidéos publicitaires captivantes grâce aux avatars AI et aux capacités de texte-à-vidéo, faisant de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires AI inégalé pour des campagnes marketing créatives.

Quels ressources créatives HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos publicitaires convaincantes ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles vidéo créatifs et d'animations engageantes, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos promotionnelles professionnelles sans compétences en design étendues. Son interface intuitive et ses outils de glisser-déposer en font un créateur de vidéos publicitaires en ligne idéal pour concevoir des vidéos marketing dynamiques et visuellement attrayantes.

Puis-je personnaliser l'image de marque de mes vidéos publicitaires créées avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer vos logos, couleurs et identité visuelle uniques dans chaque vidéo publicitaire. Cela garantit des films de marque cohérents et des vidéos promotionnelles prêtes pour des exportations de haute qualité sur toutes vos plateformes sociales choisies.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos publicitaires optimisées pour les réseaux sociaux et d'autres plateformes ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos publicitaires percutantes adaptées à diverses destinations, y compris les publicités sur les réseaux sociaux et YouTube, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement ajouter une intégration musicale et des éléments d'appel à l'action clairs pour maximiser l'engagement à travers diverses campagnes sur les réseaux sociaux.

