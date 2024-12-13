Libérez votre créativité avec notre générateur vidéo avancé

Produisez une vidéo tutorielle concise d'une minute démontrant comment les développeurs peuvent exploiter la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement des vidéos de documentation. Visez un style visuel propre et professionnel, en incorporant des extraits de code à l'écran et une voix off claire, robotique mais articulée, ciblant les développeurs de logiciels et les formateurs techniques à la recherche de solutions efficaces de "logiciel de montage vidéo AI" pour expliquer des concepts complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un module de formation interne de 2 minutes pour les départements RH d'entreprise, illustrant les "flux de travail" simplifiés pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant les "avatars AI" de HeyGen. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle engageante, professionnelle et corporative, mettant en scène un avatar numérique amical mais autoritaire délivrant des informations clés, spécifiquement pour les formateurs d'entreprise axés sur des "avatars numériques" efficaces dans leur contenu d'apprentissage en ligne.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de produit dynamique de 45 secondes destinée aux chefs de produit B2B et aux équipes marketing, montrant comment HeyGen facilite la "création vidéo AI" rapide pour des fonctionnalités de produit complexes. Employez une esthétique de vidéo explicative moderne et rapide avec des animations vibrantes, couplée à une "génération de voix off" professionnelle mais dynamique qui articule clairement les avantages de la "génération audio" sophistiquée.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes pour les gestionnaires de médias sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité d'adaptation du contenu vidéo sur diverses plateformes grâce à la capacité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique et rapide, démontrant divers exemples de mise en page et de texte animé, séduisant ceux qui recherchent un "générateur vidéo avancé" qui simplifie les "modèles" et la distribution multi-plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur vidéo avancé

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles de haute qualité avec un générateur alimenté par AI qui simplifie votre flux créatif du script à l'écran.

1
Step 1
Créez votre projet avec AI
Commencez par entrer votre script, et regardez notre générateur vidéo AI avancé donner vie à vos mots instantanément grâce à la technologie de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une riche collection de modèles et de scènes pour concevoir l'esthétique et la structure de votre vidéo, assurant un look professionnel et engageant.
3
Step 3
Appliquez les touches finales
Affinez votre vidéo avec des sous-titres et légendes automatiques, garantissant que votre message est accessible à un public plus large et améliorant l'engagement des spectateurs.
4
Step 4
Exportez des vidéos de haute qualité
Finalisez votre création en la redimensionnant à divers ratios d'aspect adaptés à toute plateforme, puis exportez vos vidéos de haute qualité pour un partage et un impact immédiats.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les supports de formation et d'apprentissage

Utilisez la génération vidéo AI avancée pour produire des vidéos de formation engageantes, améliorant la rétention des apprenants et les résultats éducatifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI avancées ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant les scripts en vidéos de haute qualité grâce à une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo et des avatars numériques réalistes, simplifiant votre processus de création vidéo AI.

Quelles fonctionnalités de personnalisation avancées HeyGen offre-t-il pour les avatars numériques ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour les avatars numériques, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'apparence, de choisir des voix diverses grâce à une génération audio avancée, et d'appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir des vidéos uniques et professionnelles.

HeyGen peut-il améliorer les flux de travail de montage vidéo existants ?

Absolument, HeyGen est un logiciel de montage vidéo AI intuitif qui s'intègre parfaitement dans vos flux de travail de marketing de contenu. Il prend en charge divers ratios d'aspect, offre une riche bibliothèque multimédia et propose des options d'exportation flexibles pour des vidéos de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos AI génératives à partir de diverses entrées ?

Oui, HeyGen facilite la création de vidéos AI génératives à partir de multiples entrées, y compris la transformation d'images en vidéo, leur amélioration avec des capacités de texte-à-vidéo, et la fourniture de modèles pour les vidéos sur les réseaux sociaux, rendant la génération vidéo avancée accessible.

