Libérez votre créativité avec notre générateur vidéo avancé
Transformez le texte en vidéos captivantes instantanément. Générez du contenu professionnel sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Imaginez un module de formation interne de 2 minutes pour les départements RH d'entreprise, illustrant les "flux de travail" simplifiés pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant les "avatars AI" de HeyGen. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle engageante, professionnelle et corporative, mettant en scène un avatar numérique amical mais autoritaire délivrant des informations clés, spécifiquement pour les formateurs d'entreprise axés sur des "avatars numériques" efficaces dans leur contenu d'apprentissage en ligne.
Concevez une vidéo explicative de produit dynamique de 45 secondes destinée aux chefs de produit B2B et aux équipes marketing, montrant comment HeyGen facilite la "création vidéo AI" rapide pour des fonctionnalités de produit complexes. Employez une esthétique de vidéo explicative moderne et rapide avec des animations vibrantes, couplée à une "génération de voix off" professionnelle mais dynamique qui articule clairement les avantages de la "génération audio" sophistiquée.
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes pour les gestionnaires de médias sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité d'adaptation du contenu vidéo sur diverses plateformes grâce à la capacité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique et rapide, démontrant divers exemples de mise en page et de texte animé, séduisant ceux qui recherchent un "générateur vidéo avancé" qui simplifie les "modèles" et la distribution multi-plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo percutantes avec AI, augmentant l'engagement et les taux de conversion pour vos campagnes.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour stimuler l'interaction du public et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI avancées ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant les scripts en vidéos de haute qualité grâce à une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo et des avatars numériques réalistes, simplifiant votre processus de création vidéo AI.
Quelles fonctionnalités de personnalisation avancées HeyGen offre-t-il pour les avatars numériques ?
HeyGen propose une personnalisation étendue pour les avatars numériques, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'apparence, de choisir des voix diverses grâce à une génération audio avancée, et d'appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir des vidéos uniques et professionnelles.
HeyGen peut-il améliorer les flux de travail de montage vidéo existants ?
Absolument, HeyGen est un logiciel de montage vidéo AI intuitif qui s'intègre parfaitement dans vos flux de travail de marketing de contenu. Il prend en charge divers ratios d'aspect, offre une riche bibliothèque multimédia et propose des options d'exportation flexibles pour des vidéos de haute qualité.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos AI génératives à partir de diverses entrées ?
Oui, HeyGen facilite la création de vidéos AI génératives à partir de multiples entrées, y compris la transformation d'images en vidéo, leur amélioration avec des capacités de texte-à-vidéo, et la fourniture de modèles pour les vidéos sur les réseaux sociaux, rendant la génération vidéo avancée accessible.