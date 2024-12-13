Créateur de Vidéos de Formation Avancé pour un eLearning Engagé

Créez des vidéos de formation captivantes avec des avatars AI réalistes, transformant vos cours en expériences d'apprentissage engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axée sur les guides d'intégration. Utilisez une esthétique visuelle conviviale et un ton audio conversationnel, en soulignant la facilité d'utilisation des modèles et des scènes pour générer rapidement du contenu efficace de créateur de vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Développez un explicatif dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu éducatif, avec un style visuel informatif et une musique de fond inspirante. Illustrez comment les avatars AI peuvent transformer des sujets complexes en démonstrations accessibles de logiciels de formation AI, améliorant l'engagement des étudiants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une démonstration produit élégante de 90 secondes pour les équipes marketing, utilisant un visuel professionnel persuasif et un récit énergique. Mettez en avant la puissance du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour adapter vos créations de vidéos de formation avancées à diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation avancé

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes et efficaces en utilisant des outils intelligents et des fonctionnalités personnalisables pour éduquer votre audience.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Vidéo de Formation
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de "modèles" professionnels pour poser rapidement les bases de votre vidéo de formation, assurant un aspect cohérent et soigné dès le début.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Dynamiques et des Avatars AI
Améliorez votre contenu en ajoutant des "avatars AI" pour présenter l'information, apportant une touche humaine et engageant plus efficacement vos spectateurs sans avoir besoin d'acteurs.
3
Step 3
Personnalisez le Branding et la Voix Off
Adaptez votre vidéo à l'identité de votre organisation en appliquant des contrôles de "branding", en incorporant votre logo et en ajustant les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Partagez Vos Vidéos de Formation
Finalisez votre projet en exportant dans divers formats et rapports d'aspect. "Partagez" facilement votre contenu de formation de haute qualité avec votre audience sur différentes plateformes pour maximiser la portée et l'impact.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation

Clarifiez les sujets complexes et améliorez l'efficacité du contenu éducatif, en particulier dans les domaines spécialisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles sans effort grâce à une création vidéo avancée alimentée par l'AI. Exploitez les avatars AI et la génération de voix off pour produire rapidement du contenu engageant, faisant de HeyGen un logiciel de formation vidéo AI essentiel.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de formation avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos de formation avec votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit une représentation cohérente de la marque dans tout votre contenu vidéo.

Quels atouts créatifs HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos de formation ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles et d'avatars AI personnalisables pour améliorer vos vidéos de formation. Ces atouts permettent une création vidéo créative, vous permettant de produire des supports d'apprentissage visuellement attrayants et efficaces sans expérience de conception approfondie.

HeyGen est-il adapté à divers types de création de vidéos de formation ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de formation polyvalent conçu pour répondre à une large gamme de besoins de formation. Des intégrations aux tutoriels produits, ses fonctionnalités robustes facilitent la création efficace de vidéos pour tout besoin éducatif ou d'entreprise.

