Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo explicative" de 45 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, illustrant la facilité de création de contenu professionnel avec le "créateur de vidéos éducatives AI". Le design visuel doit être épuré et informatif, utilisant des "avatars AI" amicaux pour présenter clairement des sujets complexes avec une "génération de voix off" à sonorité humaine. Cette vidéo doit inspirer les spectateurs à rationaliser la production de leur matériel d'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing dynamique de 60 secondes montrant comment les créateurs de contenu peuvent transformer un simple "script" en "publicités vidéo" performantes sur diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être moderne et persuasif, mettant en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" et la commodité des "Sous-titres/captions" pour une portée plus large. Ciblez ce récit aux équipes marketing cherchant une localisation de contenu efficace et un "redimensionnement & exportation des formats" flexible pour divers canaux.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo éducative concise de 30 secondes conçue pour les créateurs de cours en ligne et les solopreneurs, soulignant comment ils peuvent générer sans effort du contenu "créateur de vidéos éducatives" riche. La vidéo doit avoir un style rapide et visuellement riche, utilisant divers actifs de la "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour illustrer rapidement les concepts, le tout amélioré par des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité. Le message central est la création rapide de contenu sans sacrifier la qualité.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos éducatives publicitaires

Créez facilement des vidéos publicitaires éducatives engageantes qui captivent votre audience et transmettent efficacement votre message, le tout sans logiciel de montage complexe.

1
Step 1
Sélectionnez votre fondation
Choisissez parmi une bibliothèque de "modèles & scènes" professionnels ou collez votre script pour générer instantanément le brouillon initial de la vidéo, adapté au contenu éducatif.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI et des voix off
Donnez vie à votre publicité en ajoutant des "avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu éducatif et des voix off à sonorité humaine.
3
Step 3
Appliquez votre branding
Intégrez l'identité de votre marque en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" et améliorez la clarté avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et partagez
Optimisez votre publicité pour n'importe quelle plateforme en utilisant le "redimensionnement & exportation des formats", puis téléchargez et partagez votre vidéo publicitaire éducative sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Boostez l'engagement sur les réseaux sociaux

Créez sans effort des vidéos éducatives captivantes et des clips courts adaptés aux plateformes sociales pour engager et développer votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des publicités et des vidéos éducatives d'apparence professionnelle en utilisant une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Avec des outils alimentés par l'IA, vous pouvez facilement ajouter des animations, de la musique et un appel à l'action fort pour promouvoir efficacement votre contenu sur des plateformes sociales comme Facebook, YouTube et Instagram.

HeyGen propose-t-il des avatars AI pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script, ce qui est parfait pour des vidéos explicatives engageantes et des vidéos de démonstration sans avoir besoin d'acteurs. Ces avatars AI, combinés à des voix off AI à sonorité humaine, donnent vie à vos vidéos marketing.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos marketing ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles avec vos couleurs et logo de marque, ce qui simplifie la création de publicités et de contenu éducatif d'apparence professionnelle qui maintiennent un style visuel cohérent.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives AI ?

HeyGen simplifie la production de vidéos éducatives AI en convertissant directement les scripts textuels en contenu vidéo engageant à l'aide d'outils alimentés par l'IA. Notre éditeur vidéo en ligne permet des ajustements rapides, génère automatiquement des sous-titres et offre diverses photos et vidéos de stock, rationalisant l'ensemble du processus de création de vidéos publicitaires.

