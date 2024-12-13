Optimisez l'Efficacité avec un Créateur de Vidéos d'Aperçus Administratifs
Transformez rapidement les données administratives en vidéos explicatives captivantes et en communications internes grâce à notre application vidéo AI avec une puissante fonctionnalité de Text-to-video from script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux nouveaux employés, détaillant la politique mise à jour de l'entreprise en matière de rapports de dépenses. Le style visuel doit être amical et engageant, avec une narration audio claire et étape par étape pour guider les utilisateurs. Exploitez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter l'information, rendant les vidéos d'intégration plus personnelles et assurant une diffusion cohérente des mises à jour critiques de la politique.
Créez une mise à jour de communication interne de 90 secondes pour tous les employés concernant le déploiement du nouvel outil de gestion de projet interne. Cette vidéo de formation nécessite un style visuel autoritaire mais accessible, utilisant des éléments de marque cohérents, associé à un ton audio professionnel et informatif. Utilisez la "Voiceover generation" de HeyGen pour fournir des instructions précises et des avantages clés, garantissant que tous les employés reçoivent une formation claire et standardisée.
Imaginez que vous êtes un membre de l'équipe marketing ayant besoin de produire rapidement une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour un prochain atelier virtuel de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et percutant, soutenu par une piste audio énergique et entraînante. Maximisez l'utilisation de la "Media library/stock support" de HeyGen pour sourcer rapidement des visuels et de la musique pertinents, démontrant comment un créateur de vidéos en ligne peut accélérer la création de vidéos pour des annonces opportunes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration.
Élevez la formation et l'intégration des employés avec des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter efficacement l'engagement et la rétention des connaissances.
Développez l'Apprentissage et le Développement.
Créez efficacement des cours d'apprentissage diversifiés et développez des programmes de développement interne, atteignant facilement tous les membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en convertissant des scripts textuels en vidéos captivantes. Notre application vidéo AI intuitive utilise une technologie avancée de text-to-video, vous permettant de générer du contenu professionnel sans effort.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI, vous permettant de choisir parmi diverses options et d'affiner leur apparence. Vous avez également un contrôle total sur le branding pour intégrer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque dans toutes vos vidéos.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos en ligne efficace ?
HeyGen est un créateur de vidéos en ligne efficace grâce à son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes comme des modèles personnalisables et une bibliothèque multimédia complète. Cela permet un assemblage rapide de vidéos explicatives de haute qualité ou d'aperçus administratifs sans logiciel de montage complexe.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres et les voix off automatisés pour les vidéos ?
Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités avancées pour les sous-titres automatisés et les voix off réalistes, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre contenu vidéo. Ces capacités garantissent que vos communications internes et vidéos de formation sont claires et universellement comprises.