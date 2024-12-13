Créateur de Vidéos de Clarté Administrative : Communication Simplifiée
Transformez sans effort des procédures complexes en vidéos explicatives engageantes avec les modèles personnalisables de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes sur la marque pour les nouvelles recrues, démontrant le processus simplifié de soumission des demandes de remboursement de frais au sein de l'organisation. Cette vidéo, conçue pour une création vidéo simplifiée, doit présenter des visuels professionnels, utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque, et inclure des sous-titres clairs pour faciliter la compréhension, garantissant une expérience d'intégration efficace.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes montrant l'impact 'avant et après' d'une procédure administrative récemment automatisée, conçue pour inspirer les parties prenantes internes sur les gains d'efficacité. La vidéo doit utiliser des visuels convaincants de la bibliothèque multimédia/soutien de stock et une génération de voix off professionnelle, mettant en évidence la transformation avec un style visuel simple et un rythme soigné avant l'exportation en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
Générez un guide vidéo clair de 50 secondes pour les employés concernant une mise à jour urgente des réglementations internes de conformité, en soulignant la nécessité d'une action immédiate. Cette communication d'entreprise doit utiliser un avatar AI professionnel pour délivrer le message avec un ton autoritaire mais utile, assurant la clarté grâce à la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script et des sous-titres fiables pour l'accessibilité, visant une présentation visuellement épurée et informative.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration Administratives.
Améliorez la compréhension des politiques et procédures avec des vidéos AI engageantes pour les nouvelles recrues et le développement continu du personnel.
Créez des Vidéos de Sensibilisation et d'Engagement Public.
Produisez facilement du contenu public convaincant et des guides vidéo clairs pour informer les citoyens sur les services et les politiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de clarté administrative ?
HeyGen sert de créateur de vidéos AI avancé, transformant des données et politiques administratives complexes en contenu clair et engageant pour le public. Ses fonctionnalités de création de texte-à-vidéo et d'AI générative permettent une production simplifiée de vidéos explicatives de haute qualité qui simplifient les procédures administratives avec un style visuellement épuré et informatif.
HeyGen peut-il aider les organisations à produire efficacement des vidéos de communication d'entreprise et de formation sur la marque ?
Oui, HeyGen permet une création vidéo simplifiée pour la communication d'entreprise, la formation et l'intégration avec une efficacité exceptionnelle. Grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque robustes et des avatars AI réalistes, les organisations peuvent produire de manière cohérente des vidéos de haute qualité sur la marque qui résonnent avec leur audience.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'administration publique ?
HeyGen fournit des contrôles de marque complets, y compris la possibilité d'appliquer des logos personnalisés, des palettes de couleurs spécifiques et des polices préférées, garantissant que toutes les vidéos d'administration publique s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez également intégrer vos propres médias à partir d'une bibliothèque multimédia pour un contenu véritablement sur la marque.
HeyGen prend-il en charge la génération de voix off et les sous-titres pour les vidéos d'engagement public ?
Absolument, HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres AI pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos d'engagement public. Ces fonctionnalités garantissent une diffusion claire de l'information, rendant les vidéos de haute qualité compréhensibles et engageantes pour un public plus large.