Créateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif : Créez des Vidéos Plus Rapidement
Rationalisez votre flux de production vidéo administratif avec des avatars AI, transformant des scripts complexes en visuels captivants sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Montrez un formateur d'entreprise créant une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouvelles recrues, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour maintenir une cohérence de marque et de message à travers les modules, avec un style visuel engageant et professionnel et une voix off AI amicale et informative, ciblant les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement.
Dépeignez un spécialiste du marketing produit générant rapidement une vidéo marketing de 45 secondes pour annoncer une nouvelle mise à jour technique en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, à partir d'une brève description textuelle, ciblant les créateurs de contenu technique avec un style visuel dynamique et moderne et une voix off AI énergique pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités.
Illustrez un responsable des opérations ayant besoin d'expliquer un système de gestion de flux de travail complexe ; il utilise la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour la génération de vidéo de bout en bout, produisant une vidéo explicative complète de 2 minutes avec un style visuel détaillé et étape par étape et une voix off AI calme et autoritaire, destinée aux intégrateurs de systèmes et aux analystes de processus.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez les programmes de formation interne, augmentant l'engagement et la rétention des employés grâce à un contenu vidéo alimenté par AI.
Créez Plus de Contenu Éducatif.
Développez et déployez rapidement des cours éducatifs complets, élargissant les opportunités d'apprentissage pour des publics diversifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de puissantes capacités de génération de vidéos AI en transformant le texte en vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu captivant avec des avatars AI et des voix off AI réalistes, offrant une solution de génération de vidéo de bout en bout.
HeyGen peut-il rationaliser le flux de production vidéo pour les équipes d'entreprise ?
Absolument, HeyGen est conçu pour rationaliser les processus pour les équipes d'entreprise, agissant comme un créateur de vidéos de flux de travail administratif efficace. Il offre des fonctionnalités pour la collaboration en temps réel, des contrôles administratifs robustes et une gestion complète des flux de travail pour optimiser l'ensemble de votre flux de production vidéo.
Quels contrôles de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente grâce à des modèles personnalisables. Vous pouvez également améliorer les vidéos avec des sous-titres/captions générés automatiquement et tirer parti de sa riche bibliothèque de médias/support de stock pour des résultats professionnels.
Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les vidéos de formation ou de marketing ?
Les avatars AI sophistiqués de HeyGen améliorent considérablement les vidéos de formation et de marketing en fournissant des présentateurs engageants et réalistes. Ces avatars peuvent délivrer des messages personnalisés avec une génération de voix off dynamique, rendant votre contenu plus percutant et accessible.