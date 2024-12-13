Créateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif : Créez des Vidéos Plus Rapidement

Rationalisez votre flux de production vidéo administratif avec des avatars AI, transformant des scripts complexes en visuels captivants sans effort.

Visualisez un administrateur informatique dans une équipe d'entreprise utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement une documentation de dépannage complexe en une vidéo d'instruction claire d'une minute pour le personnel interne, avec un style visuel professionnel et épuré et une voix off AI précise pour rationaliser les processus.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Montrez un formateur d'entreprise créant une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouvelles recrues, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour maintenir une cohérence de marque et de message à travers les modules, avec un style visuel engageant et professionnel et une voix off AI amicale et informative, ciblant les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement.
Exemple de Prompt 2
Dépeignez un spécialiste du marketing produit générant rapidement une vidéo marketing de 45 secondes pour annoncer une nouvelle mise à jour technique en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, à partir d'une brève description textuelle, ciblant les créateurs de contenu technique avec un style visuel dynamique et moderne et une voix off AI énergique pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 3
Illustrez un responsable des opérations ayant besoin d'expliquer un système de gestion de flux de travail complexe ; il utilise la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour la génération de vidéo de bout en bout, produisant une vidéo explicative complète de 2 minutes avec un style visuel détaillé et étape par étape et une voix off AI calme et autoritaire, destinée aux intégrateurs de systèmes et aux analystes de processus.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif

Créez facilement des vidéos professionnelles de flux de travail administratif avec AI. Rationalisez vos processus, éduquez votre équipe et améliorez la communication avec des outils puissants et faciles à utiliser.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de flux de travail administratif dans HeyGen. Notre plateforme utilise le "texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer instantanément votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre message. Ces présentateurs réalistes donnent vie à vos instructions de flux de travail avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Ajoutez du Branding et des Visuels
Améliorez votre vidéo en appliquant les "contrôles de branding" de votre organisation, y compris les logos et les couleurs. Intégrez des médias pertinents de notre bibliothèque ou téléchargez les vôtres pour clarifier les étapes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de flux de travail administratif terminée, "exportez"-la facilement dans divers formats d'aspect. Votre vidéo de haute qualité est alors prête à être partagée sur tous vos canaux de communication, complétant votre flux de production vidéo.

Cas d'Utilisation

Générez des Vidéos Courtes Engagantes

Produisez rapidement des vidéos courtes dynamiques pour les communications internes, les annonces ou les mises à jour externes rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de puissantes capacités de génération de vidéos AI en transformant le texte en vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu captivant avec des avatars AI et des voix off AI réalistes, offrant une solution de génération de vidéo de bout en bout.

HeyGen peut-il rationaliser le flux de production vidéo pour les équipes d'entreprise ?

Absolument, HeyGen est conçu pour rationaliser les processus pour les équipes d'entreprise, agissant comme un créateur de vidéos de flux de travail administratif efficace. Il offre des fonctionnalités pour la collaboration en temps réel, des contrôles administratifs robustes et une gestion complète des flux de travail pour optimiser l'ensemble de votre flux de production vidéo.

Quels contrôles de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente grâce à des modèles personnalisables. Vous pouvez également améliorer les vidéos avec des sous-titres/captions générés automatiquement et tirer parti de sa riche bibliothèque de médias/support de stock pour des résultats professionnels.

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les vidéos de formation ou de marketing ?

Les avatars AI sophistiqués de HeyGen améliorent considérablement les vidéos de formation et de marketing en fournissant des présentateurs engageants et réalistes. Ces avatars peuvent délivrer des messages personnalisés avec une génération de voix off dynamique, rendant votre contenu plus percutant et accessible.

