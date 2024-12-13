Générateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif pour SOP Simplifiés

Améliorez l'engagement en formation et clarifiez les processus complexes avec des avatars AI.

Créez une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les nouveaux assistants administratifs, les guidant à travers un flux de travail complexe et simplifié pour le lancement de projets. Le style visuel doit être professionnel et convivial, utilisant des superpositions animées pour mettre en évidence les étapes clés, complétées par une voix off engageante d'AI. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, ainsi que les capacités de texte-à-vidéo pour générer rapidement le script à partir de vos SOP internes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes à destination de tous les employés, démontrant les étapes simples pour soumettre une demande de congé via le portail de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré, assurant la clarté avec du texte à l'écran et la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité. Exploitez les modèles & scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels engageants qui clarifient ce processus administratif courant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 30 secondes pour les clients potentiels, montrant comment un 'Générateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif' peut révolutionner leur efficacité opérationnelle. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et percutant, avec une bande sonore entraînante et un avatar AI professionnel pour transmettre le message. Mettez en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide et son redimensionnement & exportation d'aspect-ratio pour une distribution multi-plateforme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 20 secondes pour annoncer une mise à jour mineure du processus administratif de rapport de dépenses pour tout le personnel existant. Le style visuel doit être concis et informatif, incorporant des éléments de branding d'entreprise, avec une voix AI directe et claire. Utilisez les modèles & scènes de HeyGen pour la cohérence de la marque et ses capacités de génération de voix off pour une annonce rapide et professionnelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Flux de Travail Administratif

Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles et engageantes pour des processus administratifs complexes, des formations ou des SOP, améliorant la clarté et l'engagement au sein de votre organisation.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer les détails de votre flux de travail administratif ou votre script. Notre plateforme transforme efficacement votre texte en vidéo, simplifiant la création de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de flux de travail. Renforcez votre message en sélectionnant un modèle ou une scène pertinente.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour maintenir la cohérence à travers toutes les vidéos, en utilisant nos contrôles de branding complets pour renforcer votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Distribuez
Une fois satisfait de votre vidéo, générez le produit final. Exportez-le dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes internes ou les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les procédures administratives complexes

Démystifiez les procédures administratives complexes et les directives en utilisant des vidéos explicatives claires, concises et faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les professionnels créatifs ?

HeyGen simplifie le processus créatif en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et une voix off AI. Cela permet aux créateurs de contenu de produire des vidéos engageantes efficacement pour divers objectifs.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding des vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés, ainsi que des modèles personnalisables et une riche bibliothèque de médias. Cela garantit que vos vidéos marketing et autres contenus créatifs s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles sont les capacités des avatars AI et des Présentateurs AI de HeyGen ?

Les avatars AI et les Présentateurs AI de HeyGen sont hautement réalistes, vous permettant de générer du contenu vidéo professionnel directement à partir d'un script en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo. Ils peuvent être intégrés avec une voix off AI pour créer des récits captivants et des présentations d'interface utilisateur conviviales.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres/captions et différents ratios d'aspect pour le contenu créatif ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions de haute qualité pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre production créative. Vous pouvez également exporter facilement vos ressources prêtes à être publiées avec un redimensionnement d'aspect-ratio pour un affichage optimal sur diverses plateformes de médias sociaux.

