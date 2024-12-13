Générateur de Vidéos de Formation Admin : Créez des Cours Engagés Rapidement

Donnez à vos équipes L&D les moyens de créer des vidéos d'intégration et de formation technique engageantes avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux administrateurs système, détaillant le processus étape par étape pour configurer des comptes utilisateurs et attribuer des rôles spécifiques dans le tableau de bord administratif. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs, tandis que l'audio utilisera une voix off AI calme et informative pour guider le spectateur, mettant en avant la capacité efficace de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation technique de 2 minutes ciblant le personnel de support IT existant, expliquant comment effectuer des mises à jour de configuration système et résoudre efficacement les problèmes d'accès utilisateur courants. La vidéo doit adopter une approche visuelle détaillée, riche en captures d'écran, complétée par un ton direct et informatif à partir d'un script texte-vidéo, assurant la clarté avec des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide des meilleures pratiques d'une minute pour les managers responsables des permissions d'équipe, en se concentrant sur la gestion sécurisée des permissions utilisateur et de l'accès aux données dans le portail d'administration. Cette vidéo doit employer un style visuel corporatif et engageant avec un avatar AI confiant, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et attrayante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de 75 secondes pour les chefs de département et les responsables d'équipe, illustrant comment exploiter efficacement les fonctionnalités de reporting administratif pour l'analyse des performances d'équipe et l'exportation de données. Le style visuel doit être moderne et axé sur la visualisation des données, incorporant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond entraînante et de transitions dynamiques pour une expérience engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie


Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation admin

Rationalisez la création de vidéos de formation admin professionnelles pour les équipes L&D avec AI, rendant les sujets complexes faciles à comprendre et à mettre à jour.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation administrative. Utilisez la capacité texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer instantanément votre script en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer la formation. Chaque avatar peut être personnalisé pour améliorer l'engagement et le professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Intégrez des visuels pertinents, des enregistrements d'écran et les éléments de branding de votre entreprise comme les logos et les couleurs en utilisant les modèles et scènes intuitifs de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Mettez à Jour votre Formation
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation professionnelle. Sa nature modulaire assure des mises à jour et une collaboration faciles, gardant votre contenu toujours à jour pour le développement des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu Motivant pour les Employés

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour le développement des employés et les communications internes, favorisant un environnement de travail positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il le "texte-à-vidéo" pour simplifier la "création de vidéos AI" pour la formation ?

HeyGen simplifie la "création de vidéos AI" en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels directement en vidéos engageantes. Notre puissant moteur "texte-à-vidéo", combiné à des avatars et voix AI personnalisables, rend le processus incroyablement efficace pour générer du contenu de formation de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un "générateur de vidéos AI" efficace pour des "vidéos de formation" variées ?

HeyGen est un "générateur de vidéos AI" efficace en simplifiant l'ensemble du flux de production, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des "vidéos de formation" de haute qualité. Sa plateforme intuitive et ses "modèles alimentés par AI" sont parfaits pour produire du contenu diversifié, y compris des "formations techniques" et des vidéos d'intégration.

Comment les "avatars AI" avancés et les "voix off AI" de HeyGen peuvent-ils améliorer le contenu de "développement des employés" ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes et de "voix off AI" de haute qualité dans plusieurs langues pour personnaliser le contenu de "développement des employés". Ces fonctionnalités avancées permettent des présentations réalistes qui captivent les spectateurs et améliorent l'engagement dans l'apprentissage.

HeyGen propose-t-il des "contrôles admin" et des fonctionnalités de "collaboration" pour les équipes L&D créant des "vidéos d'intégration" ?

Oui, HeyGen propose des "contrôles admin" robustes et des fonctionnalités de "collaboration" spécifiquement conçues pour les "équipes L&D" afin de gérer leurs "vidéos d'intégration" et autres projets de formation. Les équipes peuvent facilement partager des projets, gérer des ressources et assurer la cohérence de la marque sur tout leur contenu vidéo.

