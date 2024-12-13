Modèles de Vidéos Publicitaires : Créez des Publicités Vidéo Engagantes Rapidement
Boostez votre création de publicités avec des modèles personnalisables, produisant rapidement des vidéos promotionnelles engageantes grâce à la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing digital et les marques de commerce électronique visant à captiver leur audience avec des publicités vidéo engageantes. Cette vidéo doit présenter des couleurs vives, des animations énergiques et une bande sonore électronique moderne, accompagnée d'un "avatar AI" confiant délivrant les messages clés. Soulignez comment la "Génération de voix off" peut personnaliser davantage ces modèles de publicités animées pour diverses campagnes.
Développez une courte vidéo de 60 secondes pour les équipes de lancement de produits et les créateurs de contenu, illustrant la puissance des ressources créatives dans la réalisation de vidéos promotionnelles percutantes. Adoptez un style visuel élégant et cinématographique avec une partition orchestrale inspirante, décrivant divers cas d'utilisation pour un "Support de bibliothèque/média stock" complet. Montrez comment même des récits complexes peuvent être transformés sans effort en vidéos soignées grâce à la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.
Imaginez un modèle de vidéo publicitaire concis de 20 secondes pour les agences de publicité et les stratèges de marque, mettant l'accent sur la création rapide de publicités et la préparation multi-plateformes. La présentation visuelle doit être audacieuse et directe, avec des effets sonores percutants et un jingle énergique, en veillant à ce que les "Sous-titres/légendes" soient affichés de manière proéminente pour une visualisation silencieuse. Démontrez la polyvalence du "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour optimiser les publicités vidéo de haute qualité sur diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Sans Effort.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant l'AI, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux et des clips promotionnels pour capter l'attention de l'audience et stimuler l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes modèles de vidéos publicitaires ?
HeyGen transforme vos modèles de vidéos publicitaires en publicités vidéo engageantes en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement générer des publicités vidéo de haute qualité à partir d'un simple script, améliorant vos ressources créatives avec facilité.
HeyGen peut-il personnaliser des vidéos promotionnelles pour ma marque ?
Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables pour créer des vidéos marketing et promotionnelles professionnelles. Intégrez facilement le logo et les couleurs de votre marque, et utilisez notre bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité unique.
Quel type de modèles de publicités animées HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre une sélection diversifiée de modèles de publicités animées conçus pour créer des publicités vidéo de haute qualité. Notre plateforme vous permet d'incorporer des avatars AI réalistes et des animations, garantissant que vos publicités vidéo soient à la fois dynamiques et professionnelles, prêtes pour n'importe quelle plateforme.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création de publicités vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de publicités, rendant facile la production de vidéos marketing convaincantes. Utilisez le texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off intégrée pour transformer rapidement vos idées en publicités vidéo soignées sans montage extensif.