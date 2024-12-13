Créateur de Publicités Vidéo : Créez des Publicités Vidéo à Fort Taux de Conversion
Concevez rapidement des publicités vidéo personnalisées pour les réseaux sociaux en utilisant des outils alimentés par l'AI et des centaines de modèles & scènes professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une publicité soignée de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux créateurs numériques, soulignant comment un générateur de publicités vidéo AI peut simplifier leurs efforts marketing pour produire des publicités vidéo personnalisées. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel, présentant potentiellement un avatar AI élégant délivrant le message clé sur un fond de présentations de produits animées. L'audio comportera une voix off calme, persuasive et professionnelle, démontrant la facilité de transformer un script en une narration visuelle grâce aux capacités de Texte-en-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo promotionnelle vibrante de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu à la recherche d'outils de production efficaces. Cette vidéo doit capter l'attention avec une esthétique rapide et visuellement riche, incorporant une bibliothèque de médias diversifiée/soutien de stock et des superpositions de texte engageantes pour illustrer la puissance de la création de Publicités UGC. Une musique contemporaine et énergique rythmera le tout, complétée par des Sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité sur toutes les plateformes, tout en mettant en avant la flexibilité du redimensionnement & des exports de format pour différents réseaux sociaux.
Créez une vidéo concise de 20 secondes conçue pour les startups et les entrepreneurs, en se concentrant sur l'incitation à l'action immédiate avec un appel à l'action efficace grâce à un créateur de publicités vidéo intuitif. Le style visuel doit être minimaliste mais percutant, utilisant une typographie audacieuse et des transitions élégantes pour transmettre un message fort. Une voix off confiante et concise, alimentée par la génération de voix off, délivrera le message directement, potentiellement avec un avatar AI engageant pour ajouter une touche humaine et renforcer la présence de la marque sans fioritures inutiles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez la Création de Publicités Vidéo.
Produisez rapidement des publicités vidéo personnalisées performantes en quelques minutes en utilisant l'AI, simplifiant vos efforts marketing.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo ?
HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo convaincantes grâce à son générateur de publicités vidéo AI intuitif. Utilisez des outils alimentés par l'AI et un éditeur glisser-déposer pour transformer des scripts en publicités vidéo personnalisées engageantes, simplifiant considérablement votre processus de création de publicités.
Puis-je personnaliser les modèles vidéo dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument ! HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo entièrement personnalisables pour s'aligner sur l'identité de votre marque. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et les éléments essentiels d'appel à l'action pour produire des publicités vidéo personnalisées qui se démarquent vraiment.
Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour des publicités vidéo engageantes ?
HeyGen améliore vos publicités vidéo avec des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes qui peuvent présenter votre message, augmentant l'engagement des spectateurs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également intégrer des scènes animées et générer des voix off, rendant votre contenu plus dynamique et percutant.
À quelle vitesse HeyGen peut-il m'aider à produire diverses publicités vidéo ?
En tant qu'éditeur vidéo en ligne puissant, HeyGen vous permet de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité pour diverses plateformes. Utilisez sa vaste bibliothèque de stock et ses fonctionnalités d'édition intelligentes pour générer des vidéos publicitaires professionnelles en quelques minutes, prêtes à être déployées immédiatement.