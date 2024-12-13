Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs occupés, montrant à quel point il est facile de créer des publicités vidéo. Le style visuel doit être lumineux, moderne et dynamique, utilisant des coupes rapides et des modèles vidéo visuellement attrayants pour mettre en avant les caractéristiques des produits ou services. Accompagnez cela d'une musique de fond entraînante et inspirante et d'une génération de voix off claire et enthousiaste expliquant le processus de création simple en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen.

