Générateur de Vidéos Publicitaires avec IA : Créez des Annonces Gagnantes Rapidement
Transformez des scripts en publicités vidéo performantes avec notre puissante capacité de Texte-en-vidéo à partir de script, sans compétences en montage requises.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo professionnelle et épurée de 45 secondes, destinée aux marketeurs, illustrant comment créer des publicités gagnantes avec l'IA de manière efficace. L'audio doit être énergique avec une musique de fond inspirante. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité étendue de "Modèles & scènes" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de composer rapidement des publicités vidéo de haute qualité à partir de mises en page préconçues.
Développez une publicité tendance et rapide de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à augmenter leur engagement sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Cette vidéo doit montrer la facilité de création de publicités sociales captivantes, en utilisant la fonctionnalité avancée de "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration diversifiée et percutante à leur contenu, garantissant un audio engageant.
Produisez une vidéo publicitaire claire et informative de 30 secondes, ciblant les entreprises souhaitant atteindre un public mondial ou diversifié, expliquant l'importance de l'accessibilité dans le marketing vidéo. Le style visuel doit être direct avec des graphiques épurés, et la vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité automatique de "Sous-titres/captions" de HeyGen, démontrant la facilité d'ajouter des sous-titres complets à toute publicité vidéo pour une portée maximale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Publicités Performantes.
Exploitez la vidéo IA pour concevoir et déployer rapidement des publicités captivantes qui génèrent des résultats supérieurs et engagent efficacement votre public cible.
Publicités Sociales Engagantes.
Produisez sans effort des publicités vidéo sociales dynamiques et des clips, optimisés pour diverses plateformes afin d'augmenter l'engagement et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des publicités vidéo gagnantes avec l'IA ?
Le générateur de vidéos publicitaires IA de HeyGen utilise des avatars IA avancés et des capacités de texte-en-vidéo pour simplifier la production de publicités vidéo performantes. Les marketeurs peuvent facilement créer des publicités sociales captivantes qui attirent l'attention et génèrent des résultats.
Quelles fonctionnalités rendent le générateur de publicités IA de HeyGen facile à utiliser pour les marketeurs ?
HeyGen propose un éditeur simple de glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo, permettant aux utilisateurs sans compétences en montage de produire des publicités vidéo professionnelles. Vous pouvez générer des voix off et ajouter des sous-titres directement sur la plateforme sans effort.
Les avatars IA de HeyGen peuvent-ils améliorer mes campagnes publicitaires vidéo ?
Absolument, les avatars IA réalistes de HeyGen donnent vie à vos scripts, rendant vos publicités vidéo plus engageantes et dynamiques. Ils peuvent être personnalisés pour transmettre efficacement vos messages clés et appels à l'action (CTA), améliorant ainsi la performance de la campagne.
Quel type de publicités vidéo puis-je produire avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une variété de publicités vidéo performantes adaptées aux réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Utilisez notre générateur de vidéos publicitaires IA pour créer du contenu percutant à partir de zéro ou en personnalisant des modèles vidéo existants.