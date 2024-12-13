Générateur de Vidéos Publicitaires avec IA : Créez des Annonces Gagnantes Rapidement



Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo professionnelle et épurée de 45 secondes, destinée aux marketeurs, illustrant comment créer des publicités gagnantes avec l'IA de manière efficace. L'audio doit être énergique avec une musique de fond inspirante. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité étendue de "Modèles & scènes" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de composer rapidement des publicités vidéo de haute qualité à partir de mises en page préconçues.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité tendance et rapide de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à augmenter leur engagement sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Cette vidéo doit montrer la facilité de création de publicités sociales captivantes, en utilisant la fonctionnalité avancée de "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration diversifiée et percutante à leur contenu, garantissant un audio engageant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo publicitaire claire et informative de 30 secondes, ciblant les entreprises souhaitant atteindre un public mondial ou diversifié, expliquant l'importance de l'accessibilité dans le marketing vidéo. Le style visuel doit être direct avec des graphiques épurés, et la vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité automatique de "Sous-titres/captions" de HeyGen, démontrant la facilité d'ajouter des sous-titres complets à toute publicité vidéo pour une portée maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires avec IA

Créez sans effort des publicités vidéo captivantes et performantes avec des outils alimentés par l'IA, même sans compétences préalables en montage. Transformez vos idées en annonces gagnantes.

1
Step 1
Créez Votre Script Publicitaire
Commencez par saisir votre texte publicitaire. Notre plateforme utilise vos "scripts" pour générer instantanément un brouillon vidéo initial grâce à la technologie "Texte-en-vidéo à partir de script", posant les bases de votre annonce gagnante.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au ton de votre annonce et transmettre votre message efficacement avec cette fonctionnalité centrale "avatars IA".
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre message en intégrant des "Voix off" professionnelles et des sous-titres synchronisés. Notre "Génération de voix off" garantit que votre annonce est claire, engageante et accessible à un public plus large, augmentant ainsi son impact.
4
Step 4
Exportez Votre Annonce Performante
Finalisez votre annonce en choisissant le ratio d'aspect souhaité et en exportant instantanément vos "publicités vidéo performantes". Utilisez "Redimensionnement & exportations de ratio d'aspect" pour vous assurer que votre contenu est parfaitement optimisé pour toutes les plateformes et campagnes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités de Témoignages Clients Convaincantes

Transformez les histoires de réussite de vos clients en puissantes publicités vidéo IA engageantes qui renforcent la confiance et convertissent les prospects en clients fidèles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des publicités vidéo gagnantes avec l'IA ?

Le générateur de vidéos publicitaires IA de HeyGen utilise des avatars IA avancés et des capacités de texte-en-vidéo pour simplifier la production de publicités vidéo performantes. Les marketeurs peuvent facilement créer des publicités sociales captivantes qui attirent l'attention et génèrent des résultats.

Quelles fonctionnalités rendent le générateur de publicités IA de HeyGen facile à utiliser pour les marketeurs ?

HeyGen propose un éditeur simple de glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo, permettant aux utilisateurs sans compétences en montage de produire des publicités vidéo professionnelles. Vous pouvez générer des voix off et ajouter des sous-titres directement sur la plateforme sans effort.

Les avatars IA de HeyGen peuvent-ils améliorer mes campagnes publicitaires vidéo ?

Absolument, les avatars IA réalistes de HeyGen donnent vie à vos scripts, rendant vos publicités vidéo plus engageantes et dynamiques. Ils peuvent être personnalisés pour transmettre efficacement vos messages clés et appels à l'action (CTA), améliorant ainsi la performance de la campagne.

Quel type de publicités vidéo puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une variété de publicités vidéo performantes adaptées aux réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Utilisez notre générateur de vidéos publicitaires IA pour créer du contenu percutant à partir de zéro ou en personnalisant des modèles vidéo existants.

