Créez un scénario inspirant de générateur de vidéo publicitaire de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, démontrant comment les modèles et scènes conviviaux de HeyGen leur permettent de créer des vidéos marketing soignées avec un style visuel moderne et dynamique, complété par un ton audio professionnel qui renforce la reconnaissance de la marque sans coûts de production élevés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo produit informative de 45 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit, mettant en vedette un avatar AI présentant clairement les avantages d'un nouveau gadget. Le style visuel doit être épuré et direct, avec une génération de voix off amicale et claire, expliquant comment ce produit résout les problèmes quotidiens de manière concise.
Produisez une vidéo authentique de 60 secondes de contenu généré par l'utilisateur AI pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et les marques à la recherche de contenu engageant. Le récit doit mettre en avant comment transformer des séquences brutes en histoires percutantes en utilisant la génération de voix off de HeyGen, en maintenant un style visuel dynamique et relatable avec une bande sonore énergique pour captiver les audiences.
Concevez un spot de générateur de vidéo publicitaire de 30 secondes au rythme rapide pour les agences de marketing et les entrepreneurs occupés, en mettant l'accent sur l'efficacité de la conversion de scripts en visuels convaincants. Montrez comment la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script simplifie la création de contenu avec un style visuel engageant et une narration claire, résolvant le défi du déploiement rapide de campagnes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires

Créez facilement des vidéos publicitaires professionnelles avec des acteurs AI et des modèles dynamiques, transformant vos campagnes marketing en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Publicité
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de "modèles" conçus professionnellement pour rapidement mettre en scène votre vidéo publicitaire, ou commencez à partir d'un script.
2
Step 2
Générez du Contenu AI
Donnez vie à votre script en sélectionnant un "avatar AI" expressif pour présenter votre message, ajoutant une touche dynamique et humaine à votre publicité.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Personnalisez l'apparence de votre publicité, appliquez votre branding, et affinez tous les éléments visuels avec l'éditeur intuitif de "glisser-déposer".
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre publicité en ajustant le format pour diverses plateformes puis "exportez" votre vidéo de haute qualité, prête à engager des audiences dans "50+ langues".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Succès Client Propulsées par l'AI

.

Transformez les témoignages clients en vidéos UGC AI authentiques et engageantes pour renforcer la confiance et stimuler les conversions pour vos produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos publicitaires ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos publicitaires AI, permettant aux marketeurs et créateurs de contenu de produire rapidement des vidéos publicitaires AI engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles dynamiques à partir de suggestions textuelles. Cela simplifie le flux créatif pour les vidéos produits et autres contenus promotionnels.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la production de vidéos UGC AI ?

La plateforme HeyGen vous permet de générer des vidéos UGC AI d'apparence authentique en utilisant des avatars AI réalistes et des clones de voix. Vous pouvez utiliser des suggestions textuelles pour contrôler vos acteurs AI, ce qui facilite la production de contenu de style généré par l'utilisateur à grande échelle.

HeyGen peut-il aider les marketeurs à réduire les coûts de production des vidéos publicitaires ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles, permettant aux marketeurs de créer des vidéos publicitaires AI de haute qualité sans coûts de production élevés ou tournages complexes. Cela accélère la création de contenu pour diverses campagnes.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos publicitaires pour des audiences mondiales ?

HeyGen offre un support pour plus de 50 langues et inclut un rédacteur de script AI, permettant aux créateurs de contenu de localiser facilement leurs vidéos publicitaires. Cela vous permet d'atteindre un public mondial plus large avec du contenu vidéo AI personnalisé.

